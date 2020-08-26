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30.08.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Двойник заплатит

Судебные приставы незаконно снимали деньги со счета уфимца
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя № 190(8244)
37-летний Денис Степанов из Уфы до прошлого года был уверен в завтрашнем дне, спокойно открывал вклады в банках под хороший процент, иногда даже брал кредиты, прилежно рассчитывался по ним. Но затем с его счетов начали исчезать деньги. Выяснилось: это ошибка судебных приставов Амурской области, которые приписали уфимцу долги его полного тезки.
Проблема "двойников" больше не должна возникать. Фото: GettyImages Проблема "двойников" больше не должна возникать. Фото: GettyImages
Проблема "двойников" больше не должна возникать. Фото: GettyImages

Редакция "РГ" попросила адвоката Рамиля Гизатуллина помочь Денису Степанову восстановить справедливость. После этого они составили заявление на имя Генерального прокурора РФ.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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- Первый раз я понял, что происходит что-то неладное, весной 2019 года, - говорит Денис. - Получил расчетную квитанцию по зарплате и увидел, что с меня собираются удерживать 7,8 тысячи рублей в пользу банка, где я никогда не обслуживался.

Денис нашел контакты судебных приставов Амурской области, узнал о своем двойнике-должнике, с которым у него полностью совпали фамилия, имя и отчество и дата рождения. Уфимец отправил свои документы приставам, и в итоге зарплату ему выдали в полном объеме без удержаний.

Но через два месяца история повторилась. Теперь аресты наложили на банковский счет.

- Эта история длится уже полтора года: у меня арестовывают деньги на счетах и вкладах, я звоню приставам на Дальний Восток, они извиняются, обещают исправить ошибку. На это уходит от нескольких дней до двух недель. И так уже было раз десять, - говорит Денис.

Ему удалось выяснить, что номера СНИЛС и паспортные данные у него и должника-двойника не совпадают, но приставы упорно указывают в своих документах данные уфимца. Ошибку объясняют всегда по-разному. Но вот разъяснить, почему номер СНИЛС уфимского Дениса Степанова в документах приставов присвоили еще одному человеку (не тезке), никто не смог.

Обезопасить "честных двойников" должны уже вступившие в силу изменения в федеральном законодательстве.

- Проблема существовала на протяжении многих лет и связана с тем, что в исполнительных листах всегда указывались только фамилия, имя, отчество и дата рождения должника. Очень часто из-за совпадения этих данных страдали честные люди с популярными фамилиями, - рассказывает депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров. - В 2018 году мы разработали и внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. В соответствии с ними органы, которые накладывают штраф, должны при оформлении документов указать дополнительные данные должника (номер паспорта, СНИЛС, ИНН и так далее). Суды теперь также обязаны вносить эту информацию в исполнительный лист. Соответственно, идентифицировать человека стало легче.

Комментарий

Рамиль Гизатуллин, адвокат:

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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- Я считаю, что в действиях судебных приставов имеет место должностное преступление - халатность, ответственность за которую предусмотрена статьей 293 УК РФ. В интернете можно найти Методические рекомендации, разработанные территориальными органами ФССП России в Дальневосточном федеральном округе по линии розыска должника и его имущества от 2011 года, где подробно описаны способы идентификации должника, которые не были применены в рассматриваемом случае.

Ссылка должностных лиц на ошибки со стороны других государственных органов не выдерживает критики.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Полномочия судебных приставов

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