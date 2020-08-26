Судебные приставы незаконно снимали деньги со счета уфимца

37-летний Денис Степанов из Уфы до прошлого года был уверен в завтрашнем дне, спокойно открывал вклады в банках под хороший процент, иногда даже брал кредиты, прилежно рассчитывался по ним. Но затем с его счетов начали исчезать деньги. Выяснилось: это ошибка судебных приставов Амурской области, которые приписали уфимцу долги его полного тезки.

Редакция "РГ" попросила адвоката Рамиля Гизатуллина помочь Денису Степанову восстановить справедливость. После этого они составили заявление на имя Генерального прокурора РФ.

- Первый раз я понял, что происходит что-то неладное, весной 2019 года, - говорит Денис. - Получил расчетную квитанцию по зарплате и увидел, что с меня собираются удерживать 7,8 тысячи рублей в пользу банка, где я никогда не обслуживался.

Денис нашел контакты судебных приставов Амурской области, узнал о своем двойнике-должнике, с которым у него полностью совпали фамилия, имя и отчество и дата рождения. Уфимец отправил свои документы приставам, и в итоге зарплату ему выдали в полном объеме без удержаний.

Но через два месяца история повторилась. Теперь аресты наложили на банковский счет.

- Эта история длится уже полтора года: у меня арестовывают деньги на счетах и вкладах, я звоню приставам на Дальний Восток, они извиняются, обещают исправить ошибку. На это уходит от нескольких дней до двух недель. И так уже было раз десять, - говорит Денис.

Ему удалось выяснить, что номера СНИЛС и паспортные данные у него и должника-двойника не совпадают, но приставы упорно указывают в своих документах данные уфимца. Ошибку объясняют всегда по-разному. Но вот разъяснить, почему номер СНИЛС уфимского Дениса Степанова в документах приставов присвоили еще одному человеку (не тезке), никто не смог.

Обезопасить "честных двойников" должны уже вступившие в силу изменения в федеральном законодательстве.

- Проблема существовала на протяжении многих лет и связана с тем, что в исполнительных листах всегда указывались только фамилия, имя, отчество и дата рождения должника. Очень часто из-за совпадения этих данных страдали честные люди с популярными фамилиями, - рассказывает депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров. - В 2018 году мы разработали и внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. В соответствии с ними органы, которые накладывают штраф, должны при оформлении документов указать дополнительные данные должника (номер паспорта, СНИЛС, ИНН и так далее). Суды теперь также обязаны вносить эту информацию в исполнительный лист. Соответственно, идентифицировать человека стало легче.

Комментарий

Рамиль Гизатуллин, адвокат:

- Я считаю, что в действиях судебных приставов имеет место должностное преступление - халатность, ответственность за которую предусмотрена статьей 293 УК РФ. В интернете можно найти Методические рекомендации, разработанные территориальными органами ФССП России в Дальневосточном федеральном округе по линии розыска должника и его имущества от 2011 года, где подробно описаны способы идентификации должника, которые не были применены в рассматриваемом случае.

Ссылка должностных лиц на ошибки со стороны других государственных органов не выдерживает критики.