Что ждет родителей, детей, педагогов в новом учебном году?

Нынешний учебный год начнется, как обычно, в очном формате - дети пойдут в сады, школы, колледжи и техникумы. Во всех образовательных учреждениях состоятся торжественные линейки. Но на этом сходство с 1 сентября прошлых лет заканчивается. Начинается особенный учебный год 2020-21.

Режим максимальной разобщенности

Первое отличие - присутствовать на линейке смогут не все. Построение и приветственные речи будут лишь для первоклашек и будущих выпускников - ребят 9-х и 11-х классов. Остальные встретятся уже в учебных кабинетах. Родителям и другим желающим участвовать в торжестве разрешат только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. В здание школы родителей не пустят не только 1 сентября - режим ограничений сохранится до конца декабря.

По требованию Роспотребнадзора занятия будут проходить в режиме максимальной разобщенности, то есть пересечений учеников друг с другом должно быть минимум. Для этого в школах решено использовать несколько входов, уроки в параллелях начинать в разное время, так что встретиться ребята смогут только в гардеробе или столовой. Да и то на расстоянии, ведь обеденные столы расставят с учетом необходимой дистанции.

Привычная система, когда разные предметы преподавались в закрепленных за ними кабинетах, отменяется - все уроки станут проводить в одном помещении. Исключение сделают для лабораторных занятий по химии и физике. Так же, по классам, могут организовать группы продленного дня.

И главное - каждый учебный день будет начинаться с измерения температуры. Для этого во всех школах имеются бесконтактные термометры.

Предусмотрена регулярная обработка поверхностей, частое проветривание, дезинфекция помещений с помощью рециркуляторов. Кроме того, перед началом учебного года проведена очистка вентиляционных систем школьных зданий и усиленная генеральная уборка с обеззараживающими средствами.

При этом, как отметила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков краевого Управления Роспотребнадзора Антонина Сорокина, ношение масок для учеников и педагогов не обязательно.

- Соблюдать масочный режим надо работникам пищеблока и техническому персоналу, - отметила она. - Конечно, даже при соблюдении всех требований сложно дать стопроцентную гарантию безопасности, но все же риск сведем к минимуму.

Новые компетенции

Медицинские работники школ предупреждены о необходимости быть более внимательными. Речь идет о любом виде недомогания, включая привычные грипп, кишечное расстройство, ОРВИ и так далее.

При двух или более случаях заражения коронавирусом класс закроют на карантин, а ребят переведут на дистанционное обучение. Если в школе заболеет один человек, то за здоровьем его одноклассников 14 дней будут наблюдать медики. А вот если один заболевший обнаружится в детском саду или в классах дополнительного образования, карантин объявят сразу.

По мнению начальника департамента образования администрации Перми Людмилы Сериковой, городская система образования готова в любой момент перейти на дистанционное обучение.

- Конечно, поначалу всем участникам процесса пришлось сложно, но уже к маю примерно 75 процентов педагогов неплохо освоили электронные образовательные площадки и новые компетенции, приспособились к ведению уроков на дистанте, - сказала она. - Летом продолжали совершенствоваться, разработали полные кейсы преподавания предметов. Сегодня все пермские учителя в случае необходимости смогут использовать готовую методику ведения дистант-уроков.

Новые компетенции осваивали нынешним летом и учителя 21 школы в сельской местности и малых городах Прикамья.

В сентябре в 20 муниципалитетах откроется 21 образовательный центр цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". Каждый укомплектован 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами, мощными вычислительными станциями. Учиться здесь смогут не только местные, но и ребята из других населенных пунктов. В том числе дистанционно.

Про деньги

В этом году ремонт и подготовка учебных корпусов в силу обстоятельств началась раньше обычного. И уже к середине августа 872 учреждения из 875 были полностью готовы к приему учеников.

По данным регионального министерства образования, в сентябре школы, техникумы, колледжи и детские сады примут более 550 тысяч ребят, больше, чем в прошлом году. Увеличение числа учеников фиксируется в крае последние четыре года. Властям приходится успевать за растущими потребностями образовательных учреждений. Нынче в регионе появилось пять новых детских садов, до конца года планируется сдать еще 12 дошкольных учреждений и пять школ.

По мнению министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, такого масштабного обновления образовательной базы в Прикамье не было давно. Всего на подготовку к новому учебному году из краевого бюджета выделили свыше 1,6 миллиарда рублей. В том числе 453,2 миллиона - на приобретение дезинфицирующих средств, дозаторов, приборов обеззараживания воздуха, средств индивидуальной защиты и ремонт систем вентиляции.

- По сравнению с прошлым годом в три раза выросло финансирование на обновление учебных материалов, - отметила министр. - Мы постарались максимально учесть все потребности образовательных учреждений края. Бесплатными учебниками будут обеспечены ученики первого, второго и 10-го класса общеобразовательных школ, а также учащиеся коррекционных школ с первого по шестой класс.

Кроме того, в этом году регион одним из первых в России начнет цифровизацию образовательного процесса. В рамках нацпроекта "Образование" 195 школ получат современную технику общей стоимостью 330,3 миллиона рублей.

Комментарий

Алексей Грибанов, депутат Пермской городской думы:

- Я посетил несколько школ в своем округе, посмотрел, насколько учреждения готовы к началу учебного года и приему учеников. В этом году пришло около 500 молодых педагогов, все учителя регулярно повышают свой профессиональный уровень. С точки зрения технической обеспеченности и безопасности в школах тоже все готово. Но и родители, и дети немного опасаются: а вдруг через месяц снова придется отправиться на дистанционное обучение? Чтобы такого не случилось, нужно обязательно соблюдать все меры предосторожности, о которых говорит Роспотребнадзор. Конечно, это непросто, ведь в Перми за парту сядут 127 тысяч учеников, из них почти 15 тысяч - первоклассники. И каждому нужно ежедневно измерять температуру. Между тем, насколько я знаю, в школах города существует проблема нехватки медицинских специалистов. Например, в Мотовилихинском районе вакантно семь-восемь ставок. Вопрос надо срочно решать. Но это уже задача не минобра, а минздрава.