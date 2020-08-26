В Башкирии экс-сотрудницу полиции обвинили в продаже данных об умерших

Бывший помощник оперативного дежурного дежурной части Управления МВД России по Стерлитамаку предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Женщину обвиняют в продаже информации об умерших. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, обвиняемая в ходе служебной деятельности получала информацию об адресах местонахождения умерших, а затем отправляла эти данные с помощью смс-сообщений и WhatsAрр директору ритуального салона. Мужчина был заинтересован в этих данных, чтобы оперативно предложить свои услуги родственникам. За каждое такое сообщение женщина получала на свою банковскую карту тысячу рублей, которые предприниматель перечислял с личной карты. Экс-полицейская "заработала" таким образом более 170 тысяч рублей, считают следователи.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-разыскной деятельности подразделения собственной безопасности регионального МВД. По результатам служебной проверки женщину уволили со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Обвиняемая свою вину не признала. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.