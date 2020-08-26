Накануне начала нового учебного года родительское сообщество республики бурно обсуждает тему дистанционного обучения в школах. Многие уверены: буквально через две-три недели после 1 сентября дети вновь будут заниматься дома. Больше всего родители боятся, что онлайн-уроки навсегда заменят традиционные. На республиканском августовском совещании по образованию чиновники разных уровней заявили: все это слухи, однако нужно быть готовыми к любому повороту.

В этом году массового торжества 1 сентября не будет. Фото: Петр Коннов/РГ

- Впереди нас ждут непростые испытания. Сотни тысяч ребят - от дошколят до студентов - и почти 165 тысяч воспитателей, учителей и преподавателей придут в детские сады, школы, вузы. Мы должны готовиться к всплеску заболеваемости. Спасет только дисциплина, если педагоги вместе с детьми будут выполнять не такие уж сложные правила безопасности, - сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Под взглядом инспектора

Итак, 1 сентября 2020 года будет особенным. В школу на торжественную линейку придут только первые, девятые и 11-е классы. Для остальных этот день пройдет в дистанционном режиме.

Второго сентября все дети сядут за парты. Минобрнауки РБ рекомендовал организовать школам обучение для среднего и старшего звена в три смены: с 8:00, с 12:30 и 15:50. На входе в здание у всех проверят температуру тела. Если она будет 37,1 и выше, ребенка или взрослого отправят домой на самоизоляцию. Маски станут обязательным атрибутом только для учителей и других взрослых, находящихся в стенах школы. Также во всех образовательных организациях введут плавающие перемены и классно-кабинетное обучение - учителя будут сами ходить по классам, соблюдая дистанцию на уроке. Именно специалисты минобрнауки рекомендуют, чтобы в первой четверти детей не вызывали к доске.

"Близкий контакт учителя с обучающимся допускается при проведении занятий в начальной школе, пятых классах и классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также на уроках ИЗО, технологии, практических занятиях по физике и химии", - уточняется в методических рекомендациях регионального минобрнауки.

Кроме того, в самых крупных школах региона с большим количеством учеников начнут дежурить медицинские инспекторы из числа студентов-медиков, которые будут отслеживать соблюдение требований Роспотребнадзора.

- Дети практически не болеют коронавирусом, либо переносят его легко, поэтому для нас главное - защитить учителей. Пройдем инкубационный период (14 дней) и сможем вздохнуть спокойно. Но нужно помнить: масочный режим - это надолго, - отметил глава Башкирии Радий Хабиров на региональном педсовете. - Следует готовиться к разным сценариям. Если ситуация ухудшится, придется вернуться к дистанционному обучению. Но мы должны быть готовы к этому и технически, и методически.

По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, в случае если среди детей будет зафиксирован случай заболевания коронавирусом, на двухнедельный карантин и дистанционное обучение, скорее всего, перейдет весь класс. Решение о закрытии целой школы будут принимать специалисты Роспотребнадзора в зависимости от количества заболевших, как это ежегодно происходит во время эпидемии гриппа и пневмонии.

Добровольно на карантин

Некоторые образовательные организации, помимо общеобязательных требований, решили ввести дополнительные. Например, не допустят к учебе детей, которые покидали пределы республики накануне учебного года. Для них организуют дистанционное обучение. Например, такое новшество ввели в уфимском лицее N96. Большинство родителей отнеслись к этому вполне лояльно.

- У нас никто не возмущался требованием соблюсти карантин после возвращения из отпуска. Во-первых, большинство уже в городе, во-вторых, речь идет о здоровье наших детей, в-третьих, мы не хотим возвращения дистанционного обучения, потому что до сих пор помним, как было тяжело. Особенно в первую неделю. Потом все наладилось, но нагрузка увеличилась и на ребят, и на учителя. Пусть уж лучше в школу ходят и меньше за компьютером сидят, - считает уфимка Лия Хабибова.

Кстати, если родители категорически откажутся водить ребенка в школу из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией, дети могут продолжить дистанционное обучение (если наберется не менее 15 таких ребят). Для них организуют онлайн-трансляцию уроков либо будут учить с использованием бумажных кейсов. Однако эксперты говорят, что мам и пап, желающих оставить детей дома, будет немного, так как по данным исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) в Башкирии в апреле 2020 года больше всего из-за дистанционного обучения переживали именно родители.

- Исследование показало: уровень тревожности у школьников на тот момент составлял всего 41 процент. У педагогов - 46 процентов, а у родительского сообщества доходило до 80 процентов. Мамы и папы меньше всего были готовы к организации дистанционного обучения детей, - отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Как уточнила представитель ВШЭ Анна Кобцева, более 50 процентов опрошенных родителей признались, что им было сложно помогать ребенку выполнять дистанционные задания. 58,7 процента боялись, что дети не освоят программу в полном объеме. Учителя жаловались на низкую скорость и перегруженность интернета, а также отсутствие технических средств у учеников. Детям не понравилось увеличение объема материала для самостоятельного изучения и времени на подготовку уроков.

Плюсы удаленки

- Наши педагоги, ученики и родительское сообщество достойно справились с непростой ситуацией в период пандемии. Мы провели 1,5 миллиона онлайн-уроков, 87 процентов наших школьников (408 тысяч ребят) ежедневно обучались онлайн, для других были иные формы обучения, - подчеркнул Айбулат Хажин.

По его словам, учителя республики стали активнее пользоваться онлайн-ресурсами и применять их в работе. И в целом ситуация дала толчок для развития новых технологий в образовании. Сейчас разрабатывается региональный портал дистанционного обучения и конструктор уроков.

Но главное, подчеркивают чиновники всех рангов: дистанционное обучение будет только дополнять, но никогда не заменит полностью традиционные уроки в школе. Тем более теперь, когда школе официально вернули обязанность по воспитанию подрастающего поколения.

Компетентно

Лилия Гумерова,председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по науке, образованию и культуре:

- Мы подготовили важную закинициативу. Она касается обеспечения непрерывности образовательного процесса в случае введения чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности. Речь не только об эпидемии коронавируса, но и природных катаклизмах, наводнениях, пожарах. Закон уже подписан президентом. Согласно документу по всей стране, в конкретном регионе либо в муниципалитете можно быстро перейти на дистанционное образование. Но только на период действия режима ЧС или повышенной готовности.

Кстати

С 1 сентября в Башкирии будут учиться офлайн только студенты первых и выпускных курсов колледжей, а также первокурсники бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений. Остальные курсы продолжат обучение в дистанционном формате. По словам главы Башкирии Радия Хабирова решение об этом было принято из-за общежитий. Весной в трех из них были зарегистрированы вспышки коронавируса.

Цифра

184,5 миллиона рублей выделили из бюджета РБ на приобретение рециркуляторов, пирометров и дезинфицирующих средств для школ.