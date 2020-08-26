В Казани построили новую инфекционную больницу

В столице Татарстана открылась современная клиника, где будут лечить больных с COVID-19 и другими особо опасными инфекциями. Капитальное четырехэтажное здание возвели и оснастили оборудованием всего за сто дней.

- Такая мобилизация и единство медицинских работников, строителей и производителей медицинского оборудования и лекарственных препаратов - большой успех, - отметил на церемонии открытия больницы министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

А ведь изначально, несмотря на то, что расширить Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени А.Ф. Агафонова (РКИБ) в Татарстане собирались давно, в списке объектов, которые сдадут под ключ в год 100-летия ТАССР, новая клиника даже не значилась. Но, когда из-за пандемии COVID-19 резко возросла потребность в инфекционных госпиталях, планы изменились.

Президент РТ Рустам Минниханов принял решение о строительстве капитального здания РКИБ за счет бюджета республики. Сумма расходов составила более 1,8 миллиарда рублей. Почти четвертая часть этих средств была потрачена на оснащение стационара современным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и компьютерным томографом.

Общая площадь нового корпуса инфекционной больницы составляет более 17,5 тысячи квадратных метров, где вмещается 232 койки. Но в случае необходимости она в любой момент может быть увеличена до 504.

Внешне новый корпус РКИБ скорее напоминает дом отдыха или отель. Таких балконов, расположенных по периметру всего здания, нет ни в одном лечебном учреждении Татарстана. Но здесь они не ради красоты. Каждая балконная дверь является входом в конкретный бокс. Через нее пациент, прошедший диагностику и нуждающийся в стационарном лечении, попадает в свою палату, при каждой из которых есть отдельное помещение для санобработки. Для медработников предусмотрен другой вход. Они заходят в палату из коридора, то есть из чистой зоны.

- Такое проектное решение позволило полностью развести потоки пациентов с различными инфекционными заболеваниями не только между собой, но и с медперсоналом, - пояснил главврач РКИБ Марат Гатауллин. - А это главное условие обеспечения безопасности.

- Сегодня эта больница в Татарстане очень востребована, - подчеркнул президент РТ Рустам Минниханов. - К сожалению, из-за пандемии коронавируса мы вынуждены были временно перепрофилировать многие медицинские клиники под инфекционные госпитали. С открытием этого стационара они смогут вернуться к оказанию плановой помощи пациентам. Рустам Минниханов, который, кстати, баллотируется в президенты Татарстана на новый срок, поддержал и идею строительства в составе больницы лабораторного корпуса. По словам специалистов, мощная лабораторная служба, выполняющая один миллион исследований в год, имеет для РКИБ ключевое значение.