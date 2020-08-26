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26.08.2020 08:45
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Новгороде обрушились перекрытия в жилом доме

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: МЧС по Нижегородской области Фото: МЧС по Нижегородской области
Фото: МЧС по Нижегородской области

В жилом доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода частично обрушились перекрытия между этажами. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области/ТАСС
В пострадавший от взрыва газа дом в Ярославле вернутся жильцы

Сообщение об обрушении поступило в ведомство 05:30. На место выехали спасатели. Дом 1932 года постройки на улице Профинтерна был признан аварийным и расселен в 2012 году. Однако в нем проживали пять человек.

Все жильцы смогли выбраться самостоятельно. К счастью, никто из них не пострадал. Дом отключили от электроснабжения и от газа. Администрация района решает вопрос о дальнейшем пребывании людей в этом доме.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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