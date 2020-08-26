В Нижнем Новгороде обрушились перекрытия в жилом доме

В жилом доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода частично обрушились перекрытия между этажами. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение об обрушении поступило в ведомство 05:30. На место выехали спасатели. Дом 1932 года постройки на улице Профинтерна был признан аварийным и расселен в 2012 году. Однако в нем проживали пять человек.

Все жильцы смогли выбраться самостоятельно. К счастью, никто из них не пострадал. Дом отключили от электроснабжения и от газа. Администрация района решает вопрос о дальнейшем пребывании людей в этом доме.