В Прикамье девушка угнала автомобиль и протаранила стену магазина

Жительницу Соликамска Пермского края подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей № 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Как пояснили в ГУ МВД России по региону, в июле этого года 36-летний местный житель решил на автомобиле Mazda подвезти знакомую 21-летнюю девушку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения.

По дороге мужчина остановился и вышел в магазин, оставив ключи в замке зажигания. Девушка решила без разрешения владельца покататься по городу. Она пересела на водительское сидение и начала движение. Однако далеко ей уехать не удалось. Через несколько метров она не справилась с управлением и протаранила стену магазина.

Полицейские задержали нарушительницу на месте происшествия. Девушка раскаялась в содеянном и дала признательные показания. Ей грозит крупный штраф либо ограничение свободы сроком до трех лет.