В Ульяновске прошел межрегиональный педагогический форум

В Ульяновске 25 августа в рамках недели национального проекта "Образование" прошел ежегодный межрегиональный образовательный форум, в пленарном заседании которого принял губернатор региона Сергей Морозов.

В своем выступлении он обозначил необходимость масштабных изменений в отрасли.

- Прежде всего, нам всем необходимо пересмотреть систему управления в сфере всего регионального образования. А значит - во всех муниципалитетах, перед которыми также стоит задача по обновлению системы управления. И, безусловно, в них следует в обязательном порядке создать отделы или сектора по организации воспитательной работы, - сказал Сергей Морозов.

Кроме того, по словам ульяновского губернатора, есть еще несколько задач. Первая - осуществлять межведомственное взаимодействие по вопросам воспитания и реализации национальных проектов. Вторая задача - совершенствовать институт специалистов воспитания, создавать условия для повышения престижа педагогических работников, осуществляющих классное руководство.

Глава региона также напомнил, что с 1 сентября этого года по инициативе Президента страны вводится ежемесячная доплата для классных руководителей в размере пяти тысяч рублей - за счёт средств федерального бюджета. При безусловном сохранении всех региональных мер поддержки.

Однако эта мера поддержки не коснулась классных руководителей учреждений среднего профессионального образования. Теперь она будет введена за счет областного бюджета.

- Поручаю профильному министерству разработать соответствующий порядок для аналогичной поддержки классных руководителей техникумов и колледжей за счёт средств бюджета Ульяновской области, начиная с 2021-го учебного года, - заявил он.

Говорили также о повышении престижа педагогических работников, которые осуществляют классное руководство. По словам Сергея Морозова, уже в этом году на аллее славы учителей должен появиться портрет победителя областного конкурса "Самый классный классный". В следующем, 2021-м году гранты из областного бюджета получат не только победитель и призёры этого конкурса, но и школы, в которых трудятся лучшие классные руководители региона. Для педагогов, продемонстрировавших высокое мастерство в рамках областного конкурса "Самый классный классный", с нового года будут предусмотрены особые знаки отличия -специальная региональная награда с соответствующей денежной премией", - отметил Сергей Морозов.

Следующим шагом в развитии воспитания глава региона обозначил задачу по перезагрузке региональной системы по выявлению, сопровождению и поддержке одарённых детей. По словам губернатора, в работу по выявлению талантов должны включиться дошкольные образовательные организации. Пилотной площадкой станет детский сад "Волгарик" в Ульяновске. Кроме того, планируется создание современного регионального фонда поддержки одарённых детей, который должен будет объединить в единую систему все лучшие учреждения области: детские сады, ведущие инновационную деятельность с талантами, Дворец творчества детей и молодёжи, "Губернаторскую" детскую школу искусств для одаренных детей, "Губернаторские" лицеи города Ульяновска, школы РАН, центр выявления и поддержки одарённых детей "Алые паруса", Центр единоборств, кванториумы, IT-кубы и Дом научной коллаборации, а также образовательный комплекс, создаваемый в Новоспасском районе Ульяновской области.

Одним из следующих шагов Сергей Морозов отметил формирование условий, которые обеспечили бы равные возможности для внеучебной занятости и развития детей, независимо от их места проживания.

"1 сентября 2020 года в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" будут созданы 110 новых объединений дополнительного образования. Их оснастят современной материально-технической базой для более четырёх с половиной тысяч школьников на базе 61 образовательной организации Ульяновской области. В новом учебному году планируется запуск мобильного "Кванториума" и технопарка в Димитровграде, а также "Дома научной коллаборации" на базе УлГУ и центра цифрового образования "ИТ-куб" на базе УлГТУ", - сказал Губернатор.

Предложенные главой региона шаги в развитии воспитания высоко оценила ведущий научный сотрудник лаборатории стратегии воспитания личности Института стратегии развития образования Российской академии образования Инна Шустова, которая отметила, что задачи четко проработаны и соответствуют современным изменяющимся условиям в сфере образования. Кроме того, эксперт подчеркнула, что в 2019-2020 учебном году ульяновский регион принял участие в апробации примерной программы воспитания, разрабатываемой на всероссийском уровне.

По словам Министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семёновой, участниками апробации стали восемь школ. "Для нас важно, чтобы наши учебные учреждения, сохраняя лучшие традиции отечественного образования, не забывая о национальном компоненте, применяли новые передовые методики и технологии обучения и воспитания, развивали тесное сотрудничество с ведущими университетами региона. Поэтому с этого учебного года три школы - гимназия №33 Ульяновска, Радищевская школа №2 и школа села Акшуат Барышского района - начнут работать по примерной программе воспитания, разрабатываемой на всероссийском уровне", - пояснила Наталья Семёнова.

В конце своего выступления Сергей Морозов также предложил учредить почётное звание "Народный учитель Ульяновской области" и провести тематический учебный год, который будет посвящен 800-летию Александра Невского.