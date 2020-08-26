Жителя Прикамья осудили на девять лет за драку с полицейским

В Пермском крае суд признал виновным 38-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 КУ РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина двигался на автомобиле Chrysler и был остановлен сотрудниками ГИБДД. В ходе проверки документов полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и составили административный протокол.

Водитель от ознакомления с протоколом отказался и попытался нанести инспектору удар в лицо канцелярской ручкой. Полицейским пришлось применить силу для того, чтобы доставить нарушителя в отделение. За время следования задержанный дважды ударил одного из инспекторов головой в область лица. В результате пострадавший получил перелом костей носа и ушиб мягких тканей.

Суд приговорил мужчину с учетом ранее совершенных преступлений к лишению свободы на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.