В Алтайском крае уже более сорока промышленных предприятий стали участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Первые результаты реализации нацпроекта подтвердили его эффективность: предприятиям удалось существенно сократить время производства и увеличить выработку продукции на пилотных участках. В Алтайском крае создан и успешно работает Региональный центр компетенций, который с 2021 года станет основным оператором нацпроекта.

Старт повышению производительности труда в регионе был дан в марте прошлого года, когда эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) начали аудит производственных процессов на первых двух предприятиях. С этого момента раз в три месяца к нацпроекту подключаются все новые и новые участники. Всего до 2024 года не менее 98 предприятий Алтайского края должно постепенно увеличить производительность труда на тридцать процентов.

Новым этапом реализации нацпроекта стало создание Регионального центра компетенций (РЦК) на базе Краевого автономного учреждения "Алтайский центр кластерного развития", подведомственного министерству экономического развития Алтайского края. Специалисты РЦК наравне с федеральными экспертами также проводят анализ производственных процессов на предприятиях, составляют программы улучшений на пилотном потоке, чтобы через полгода отработанные технологии можно было внедрять уже на всех участках производства.

- РЦК - это группа региональных экспертов, которые помогают предприятиям внедрять элементы бережливого производства и проводить улучшения, - пояснил руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края Александр Вагенлейтер. - В составе РЦК - пять хорошо подготовленных, аттестованных и сертифицированных экспертов. Они диагностируют эффективность производственных процессов, выявляют потери, несовершенства и устраняют их с помощью инструментов бережливого производства. Для каждого предприятия разрабатывается своя система усовершенствований по единой методологии ФЦК и внедряется на пилотном потоке. Кроме того, происходит обучение персонала и оказывается поддержка при внедрении данной системы на всех этапах производства.

Первый успешный опыт работы с предприятиями показал, что региональные эксперты справляются со своими задачами ничуть не хуже специалистов ФЦК. В декабре 2019 года ООО "Промкотлоснаб" и ООО "Барнульский РТИ" вошли в нацпроект при поддержке РЦК. В настоящее время первый полугодовой этап повышения производительности труда (активная фаза) завершен с очень хорошими показателями.

Так, на предприятии "Промкотлоснаб" пилотным был выбран участок по производству водогрейных котлов. При его диа-гностике специалисты РЦК выявили более 25 проблем, устранив которые удалось в 2,3 раза сократить время производства и настолько же увеличить выработку на этом участке. Если раньше на изготовление водогрейного котла уходило почти 49 дней, то теперь его собирают чуть больше чем за двадцать дней. Несложно посчитать, что за год на этом участке теперь смогут производить не семь, а семнадцать котлов.

Не менее впечатляющие результаты получили и на Барнаульском заводе резиновых технических изделий. На пилотном потоке по выпуску каландрованной ткани эксперты РЦК обнаружили 33 проблемы, снижающие эффективность производства. За полгода усовершенствований здесь в 3,5 раза увеличили производительность труда на одного работника и почти вдвое повысили качество выпускаемой продукции.

Сейчас региональные эксперты работают с предприятиями ООО "Хлеб-4", ООО "Алтайхолод" и ООО "Завод механических прессов". А до конца 2020 года в нацпроект при поддержке РЦК войдет еще шесть предприятий. Всего же до 2024 года специалисты Регионального центра компетенций должны помочь повысить производительность труда 39 предприятиям края.

С 2021 года РЦК станет основным оператором национального проекта по повышению производительности труда в Алтайском крае, поскольку в декабре 2020 года федеральные эксперты завершают свою работу и ФЦК будет оказывать поддержку региону только в удаленном формате. Вся основная нагрузка по реализации нацпроекта ляжет на плечи специалистов РЦК, которым предстоит не только напрямую работать почти с четырьмя десятками предприятий, но и консультировать участников нацпроекта, самостоятельно осваивающих инструменты бережливого производства. А это еще 37 предприятий до 2024 года.

- Самостоятельные участники работают не с РЦК или ФЦК, а со сторонними экспертами, услуги которых для них также бесплатны. При этом Региональный центр компетенций их курирует и консультирует по методам повышения производительности труда. А также подтверждает проведенные усовершенствования производственных процессов с тем, чтобы предприятия, самостоятельно внедрившие бережливые технологии, получили доступ к поддержке Фонда развития промышленности.

Контакт

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте: производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Мнение

Сергей Кореннов, директор КАУ "Алтайский центр кластерного развития", администратор регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях":

- С появлением в структуре Алтайского центра кластерного развития отдела Регионального центра компетенций у предприятий края появилась уникальная возможность не только получить адресную поддержку в области оптимизации процессов, но и поучаствовать в льготном финансировании Фонда развития промышленности - а это кредитование до 300 миллионов рублей на срок до пяти лет под один процент годовых.

Комментарий

Алексей Ерохин, заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики, руководитель регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда":

- Региональный центр компетенций создан в Алтайском крае в апреле 2019 года для реализации программных мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" из представителей нашего региона. В течение прошлого года они проходили специализированные обучения и стажировку на предприятиях - участниках национального проекта, где улучшения производились с экспертами Федерального центра компетенций. После успешной сертификации приступили к самостоятельной работе на алтайских предприятиях. Результатом мы довольны, он сопоставим с работой экспертов ФЦК благодаря грамотному обучению и стажировкам, а также системному подходу, который является основным при проектном управлении.

Между тем

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Предприятиям помогут работать эффективнее. Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на повышение эффективности работы средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в нем могут компании с объемом выручки от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год, относящиеся к промышленности, строительству, сельскому хозяйству и другим несырьевым отраслям.