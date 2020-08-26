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26.08.2020 03:08

АО "РЭС" ведет активную работу по привлечению к ответственности энерговоров

Выявление фактов незаконного потребления электроэнергии и последующее привлечение нарушителей к ответственности является одним из направлений комплексной программы по работе с потерями электроэнергии АО "РЭС".
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Успешная реализация данного направления возможна только в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, которое осуществляется как на уровне руководства ГУ МВД России по Новосибирской области, так и с территориальными отделами полиции. За первое полугодие 2020 года работниками Управления экономической безопасности АО "РЭС" был проведен ряд рабочих встреч по вопросам пресечения фактов незаконного потребления электроэнергии и последующего оформления правонарушений.

В целом по итогам 6 месяцев 2020 года специалистами АО "РЭС" в правоохранительные органы направлено 58 материалов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число поданных энергетиками заявлений существенно сократилось, что говорит об уменьшении количества фактов незаконного потребления электроэнергии в регионе.

Подавляющая часть выявленных правонарушений имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ, но встречаются и более вопиющие случаи, по которым предусмотрена уже уголовная ответственность.

В первом полугодии 2020 года сотрудники подразделения безопасности совместно с дирекцией по транспорту электроэнергии АО "РЭС" выявили неучтенное потребление электрической энергии собственником магазина, находящегося в Советском районе Новосибирска, объем незаконного потребления составил 141 068 кВт*ч на сумму 618 097,51 рублей. В июле 2020 года по данному факту было направлено заявление в правоохранительные органы, в результате чего в отношении собственника данного магазина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ.

Еще один пример незаконного потребления электрической энергии был выявлен на автомобильной стоянке, расположенной в Ленинском районе Новосибирска. В данном случае объем хищения составил 121 746 кВт*ч на сумму около 550 тысяч рублей. По данному факту также было направлено заявление в правоохранительные органы о привлечении потребителя к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 165 УК РФ. В настоящее время по делу проводится доследственная проверка.

АО "РЭС" напоминает, что хищение электроэнергии, проводов или элементов электрооборудования оказывает непосредственное влияние на качество электроснабжения множества потребителей, приводя к возникновению материального ущерба. Кроме того, действия нарушителей зачастую приводят к скачкам напряжения, сбоям в работе бытовой техники и даже к возникновению пожара. А электроустановки, находящиеся под напряжением, могут служить причиной гибели или травм самих нарушителей.

АО "РЭС" призывает сознательных граждан сообщить об известных фактах хищения электроэнергии любым удобным способом:

* по телефону доверия 8 (383) 289-41-00,

* в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru,

* сообщением на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp или Viber.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "РЭС"

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