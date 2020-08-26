Как социальные службы Кузбасса работают в условиях ограничительных мер

Система социального обслуживания населения Кузбасса - это 34 органа социальной защиты населения, 30 государственных и 86 муниципальных учреждений, а также Центр социальных выплат и льгот.

Сегодня в них трудится свыше четырнадцати тысяч человек, оказывающих помощь более чем миллиону жителей области. Но с введением режима повышенной готовности нуждающихся в этой помощи стало больше. Об этом - разговор с министром социальной защиты населения региона Еленой Ворониной.

Елена Анатольевна, что изменилось в работе предприятий и организаций вашей сферы в новых условиях?

Елена Воронина: Начну с того, что деятельность учреждений и органов соцзащиты приостановить невозможно, поскольку треть жителей Кузбасса в той или иной степени обеспечивается мерами поддержки либо находится под опекой социальных работников. Потому еще в начале марта 2020-го, при первых признаках обострения эпидемиологической ситуации, были разработаны специальные рекомендации для всех типов учреждений, подчиняющихся нашему министерству. А руководителям органов соцзащиты населения муниципальных образований посоветовали временно расширить круг получателей отдельных социально-бытовых и социально-медицинских услуг. Охватить ими не только тех, кто уже обслуживается на дому, но и граждан, которым ранее такие услуги не оказывали.

Мы обеспечиваем и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Все социальные работники на местах обеспечены медицинскими масками и средствами дезинфекции. Кроме того, и наши специалисты, и получатели социальных услуг проходят ежедневную термометрию.

Конечно, нагрузка на соцработников возросла. И чтобы обеспечить максимальную безопасность как можно большего числа пожилых людей, мы наладили совместную работу с волонтерами и медицинскими организациями. Активисты помогают обслуживать ветеранов и пенсионеров, решать их бытовые проблемы. Поскольку людям преклонного возраста, относящимся к группе риска, рекомендовано не посещать общественные места, особенно в часы пик, многие просят специалистов комплексных центров социального обслуживания доставлять им продукты и лекарства на дом. У каждого соцработника больше десяти подопечных. И волонтеры (в частности, студенты вузов) вместе с соцработниками закупают все необходимое, а потом развозят по адресам.

Елена Воронина: Именно работа в непростых условиях доказала необходимость и своевременность дальнейшего распространения принципов сбалансированного социального обслуживания. Фото: Министерство социальной защиты населения Кемеровской области

А как обстоят дела с лекарственным обеспечением льготников, в том числе ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны?

Елена Воронина: Чтобы у представителей старшего поколения не было необходимости ходить за рецептами в аптеки и поликлиники, в медучреждениях действует принцип одного окна. Социальные работники в назначенное время получают рецепты на покупку препаратов сразу для нескольких человек, а затем работают в тесной связке с медиками и их добровольными помощниками.

В то же время наши сотрудники стараются делать все, чтобы интенсивность социальных связей и уровень физической активности пожилых получателей социальных услуг оставались в условиях особого режима на привычном уровне. Соцработники организуют для них прогулки на балконе, физкультминутки и даже помогают разбить "мини-огород" в домашних условиях. По рекомендациям психологов в режиме видеоконференции проводят занятия на развитие мелкой моторики, чтобы приостановить возрастные когнитивные нарушения, переключить внимание на увлечение любимым делом - рукоделием, вязанием, игрой в шахматы или шашки.

Кузбасс - один из пилотных регионов по внедрению в рамках национального проекта "Демография" системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Как на это повлиял режим повышенной готовности?

Елена Воронина: Именно работа в непростых условиях доказала необходимость и свое-временность дальнейшего распространения принципов сбалансированного социального обслуживания. Напомню: внедрение системы началось в 2018 году в шести регионах страны. А в 2019-м стартовал федеральный проект "Старшее поколение". И тогда еще шесть субъектов РФ, включая Кузбасс, стали пилотными площадками по созданию программы системной поддержки и повышения качества жизни людей почтенного возраста, долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Система, повторюсь, предусматривает сбалансированное соцобслуживание на дому, в стационарной и полустационарной форме, а также приведение соответствующих организаций в надлежащее состояние, ликвидацию очередей на получение этих услуг.

В Кемеровской области на надомном социальном обслуживании сейчас находится порядка 41 тысячи пенсионеров и инвалидов. При этом почти половина обслуживается по новым стандартам, обеспечивающим сохранение независимости, возможностей для самореализации и активной жизни.

Система долговременного ухода должна заработать на всей территории России в 2024-м, а в Кузбассе - на два года раньше. Она уже действует в шести муниципалитетах - Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Новокузнецке, Юрге, Кемерове и Кемеровском районе. Кстати, благодаря пилотному проекту в этом году в комплексном центре соцобслуживания Заводского района Кемерова открылся "Кабинет активного долголетия". Он оборудован всем необходимым для ухода, реабилитации, социализации, психологической поддержки, компенсации ограничений жизнедеятельности, уменьшения зависимости от посторонней помощи и поддержания качества жизни пожилого человека. Там оборудованы зоны для занятий по коррекции когнитивных нарушений, дыхательной гимнастики, развития мышления, воображения и мелкой моторики рук.

А пока специалисты отделений дневного пребывания и "Школы ухода" общаются с получателями социальных услуг дистанционно. Во время телефонных консультаций особое внимание уделяется состоянию здоровья собеседников, особенно - имеющих хронические заболевания. Не прерывается связь и с родственниками подопечных. В соцсетях и СМИ специалисты размещают полезные советы, призывая чаще общаться с пожилыми родителями, радовать их хорошими новостями.

Тем же, кто осуществляет долговременный уход, адресованы рекомендации по поддержанию психического благополучия и снятию эмоционального напряжения. В интернете для них проводятся беседы и занятия по арт-терапии, публикуются комплексы физических упражнений и специальные игры.

Как сейчас функционируют стационарные организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием?

Елена Воронина: С середины апреля все они - 25 государственных и 26 муниципальных учреждений с круглосуточным пребыванием (домов-интернатов для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) - переведены на 14-дневный график работы. Там строго следят за соблюдением режимов проветривания помещений, текущей дезинфекции, обеззараживания воздуха и поверхностей с использованием бактерицидных облучателей, а также своевременной изоляцией (и при необходимости - госпитализацией) постояльцев с симптомами ОРВИ. Ежедневная термометрия сотрудников соц-учреждений (с фиксацией данных в специальном журнале) помогает не допустить присутствия заболевших на рабочих мес-тах. Отменены все массовые культурные, спортивные и досуговые мероприятия, включая групповые выезды.

Для персонала, который находится в учреждениях круглые сутки, обеспечено питание, медицинские наблюдение и тестирование. Установленные федеральным и региональным законами выплаты за дополнительную нагрузку - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей, а также пять тысяч рублей соответственно - получают в общей сложности около двух тысяч сотрудников.

Ключевой вопрос

График работы территориальных органов соцзащиты тоже изменился?

Елена Воронина: Прием идет по предварительной записи, чтобы избежать скопления большого количества посетителей. А главное - наряду с федеральными приняты региональные нормативные правовые акты для продления мер социальной поддержки в беззаявительном порядке.

Областной закон № 32-ОЗ "О некоторых вопросах применения законодательства Кемеровской области - Кузбасса в период действия на территории… особого режима функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" вступил в силу 31 марта. Согласно ему, права на получение детских пособий и выплат для многодетных семей продлеваются автоматически - с учетом изменения среднедушевого дохода, состава семьи и других обстоятельств. А тех, кто оформляет пособия и выплаты впервые, органы соцзащиты ввели предварительную запись.

Кроме того, граждане, имеющие право на все установленные региональным законодательством меры соцподдержки и не обратившиеся за их назначением в период действия особого режима, могут сделать это после его отмены в течение шестидесяти дней. Причем выплаты им гарантированы за весь период начиная с 31 марта.

Так что можно смело сказать: система социальной защиты Кузбасса доказала свою жизнеспособность в непростых условиях и готова постепенно возвращаться к обычной жизни.

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