Как в Новосибирской области готовятся к ЧМ по волейболу 2022 года

В Новосибирской области активно ведется подготовка к Чемпионату мира по волейболу 2022 года. В Региональном центре волейбола (РЦВ) пройдет групповой этап соревнований среди мужских команд FIVB.

Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил на координационном совете по подготовке и проведению в России ЧМ по волейболу FIVB 2022 года. Первое заседание КС прошло в режиме видеоконференции под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Андрей Травников рассказал участникам совета, что подготовка проходит на высоком уровне: создан оргкомитет, утвержден областной план мероприятий по подготовке и проведению соревнований.

- Новосибирские матчи чемпионата будут проходить в Региональном центре волейбола. Сейчас мы завершаем его строительство. Акт готовности планируем подписать 3 сентября, таким образом, основной объект мы завершаем в этом году. В целом подготовка идет достаточно активно, надеемся в 2022 году на высоком уровне встретить гостей и провести Чемпионат мира по волейболу, - сказал глава региона.

Готовность РЦВ превышает 90 процентов. Здание центра состоит из двух блоков - большой блок с ареной для основных игр, малый блок с ареной для тренировок. В большом блоке будет размещаться более пяти тысяч зрителей

Одновременно ведутся работы по благоустройству береговой линии озера Надежда и прилегающей территории.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, строительство одного из крупнейших спортивных объектов в регионе включено в региональный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Справка "РГ"

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 года пройдет в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Кемерове, Новосибирске, Красноярске.