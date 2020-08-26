В "Школах ухода", созданных в Кузбассе в рамках реализации нацпроекта "Демография", используются новые формы обучения.

- Теоретические и практические занятия сейчас, когда в регионе действует режим ограничений, проводятся по видеосвязи, - уточнила заместитель министра социальной защиты населения региона Наталья Чайка. - На связь со слушателями, как правило, выходят: тренер, обученный по программе "Проведение обучающих тренингов персонала организации социального обслуживания", социальные работники, получившие дополнительное профобразование "Основы долговременного ухода", реабилитолог и психолог социально-реабилитационного отделения. А среди их учеников - родственники, ухаживающие за тяжелобольными, социальные работники и сиделки.

С начала нынешнего года в кузбасских "Школах ухода", созданных при комплекс-ных центрах социального обслуживания населения трех городов области - Анжеро-Судженска, Кемерова и Прокопьевска, прошли обучение около 350 человек. Главная задача - донести до слушателей передовые принципы и профессиональные приемы долговременного ухода за пожилыми или маломобильными людьми, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию. Чтобы максимально облегчить и сохранить им жизнь.

Когда позволяет эпидемиологическая ситуация, занятия проходят в учебном классе, а также практикуется выезд специалистов на дом к получателю социальных услуг. Научиться пользоваться средствами реабилитации, адаптации и различными приспособлениями для ухода можно в специально оборудованных кабинетах. А в областном центре еще в начале 2000-х создали учебно-методическую социально-реабилитационную квартиру, полностью приспособленную для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Как раз на ее базе сейчас и работает "Школа ухода". Здесь проводятся обучающие семинары для работников соцзащиты, студентов и родственников, ухаживающих за пожилыми людьми.

- Тогда, в начале 2000-х, Кузбасс оказался в числе первых субъектов РФ, где был разработан и внедрен новый подход к организации социального обслуживания пожилых граждан. Главное, в чем он заключался, - заменить "категориальную" идеологию идеологией учета индивидуальных особенностей и потребностей клиентов. На этот опыт опирались разработчики принятого в 2013 году федерального закона № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", - напомнила Наталья Чайка. - Поэтому система долго-временного ухода в целом и "Школа ухода" в частности для нас - логичный этап развития системы социальной защиты.

Кстати

В пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода участвуют шесть муниципалитетов Кемеровской области, где индивидуальную помощь и поддержку получают почти сорок процентов получателей социальных услуг на дому.

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