Ученые обнаружили в России новый вид клеща

Группа ученых из Тюменского и Пензенского госуниверситетов впервые обнаружила на территории России новый вид клеща, паразитирующего на летучих мышах.

"Новичок" был найден в ходе исследований рукокрылых в Дагестане.

- Можно сказать, что в России одним паразитом стало больше, - сообщает сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова. - Ранее этот вид был известен только по первоописанию, сделанному в центральной Германии.

Известно, что семейство макроссинидов, к которым относится обнаруженный на Кавказе клещ, является переносчиком целого ряда возбудителей инфекций, среди которых боррелия, бартонелла, риккетсия и другие.

Биологи также впервые обнаружили в Дагестане редкую летучую мышь - копетдагскую ночницу. С нее ученые сняли еще один редкий вид клеща - Cryptonyssus flexus. На Кавказе он выявлен впервые.

Ученые считают, что необходимо продолжать исследования: неизученность "соседства" летучих мышей и их паразитов нередко приводит к неприятным сюрпризам, которые дорого обходятся человечеству.