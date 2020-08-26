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26.08.2020 09:47
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили в России новый вид клеща

Текст: Наталья Граф

Группа ученых из Тюменского и Пензенского госуниверситетов впервые обнаружила на территории России новый вид клеща, паразитирующего на летучих мышах.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Новичок" был найден в ходе исследований рукокрылых в Дагестане.

- Можно сказать, что в России одним паразитом стало больше, - сообщает сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова. - Ранее этот вид был известен только по первоописанию, сделанному в центральной Германии.

Известно, что семейство макроссинидов, к которым относится обнаруженный на Кавказе клещ, является переносчиком целого ряда возбудителей инфекций, среди которых боррелия, бартонелла, риккетсия и другие.

Биологи также впервые обнаружили в Дагестане редкую летучую мышь - копетдагскую ночницу. С нее ученые сняли еще один редкий вид клеща - Cryptonyssus flexus. На Кавказе он выявлен впервые.

Ученые считают, что необходимо продолжать исследования: неизученность "соседства" летучих мышей и их паразитов нередко приводит к неприятным сюрпризам, которые дорого обходятся человечеству.

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