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26.08.2020 06:57
Рубрика: Общество

Педагоги соскучились по ученикам

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 190(8244)
В Алтайском крае в этом учебном году сядут за парты около 280 тысяч ребят, что на пять тысяч больше, чем в прошлом сентябре. А вот школ станет меньше, но ученических мест в них прибавится.

Такие причуды статистики вызваны закрытием малокомплектных школ в трех селах, а также двух небольших частных школ. В то же время в Барнауле откроется два новых образовательных учреждения на 2,1 тысячи мест в общей сложности.

Фото: РИА Новости
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- Три филиала в селах закрылись, потому что в одном вообще не осталось учеников, а в других - по несколько детей, и родители решили возить их в соседние школы, - пояснил министр образования и науки края Максим Костенко. - Всего же к 1 сентября в регионе удалось создать 3,1 тысячи новых ученических мест. Это позволит снизить количество обучающихся во вторую смену. Если в прошлом году у нас 16,5 процентов детей учились во вторую смену, то в этом году их будет менее пятнадцати процентов.

В минобрнауки края отметили, что существенная прибавка числа школьников произошла не за счет демографического прироста, а за счет миграционных процессов.

- Количество первоклассников в крае в этом году, наоборот, снизилось примерно на пятьсот человек. В следующем учебном году мы еще ожидаем небольшой прирост учеников, а потом будет снижение в связи с демографической ямой, - отметили в ведомстве.

По словам Максима Костенко, в Алтайском крае готовы к началу учебного года все школы за исключением восьми, где продолжается капитальный ремонт, который завершится в конце 2020-го - начале 2021 года. Кроме того, до конца года откроют новую школу в селе Усть-Волчиха Волчихинского района, построенную взамен ветхого здания.

- Но это не значит, что у нас дети в этих населенных пунктах, где школы пока не открылись, не учатся. Везде организован подвоз учеников в соседние учебные заведения. Так что все школьники имеют возможность учиться, - подчеркнул министр.

Справка "РГ"

В Алтайском крае 1 сентября начнут принимать учеников 1094 общеобразовательных школы. В прошлом году их было 1097.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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