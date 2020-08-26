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26.08.2020 03:05

Служба доброй надежды

В Анжеро-Судженске развивают систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами
Текст: Анна Васильева (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 190(8244)
Пожилым людям с начинающейся деменцией и старческой астенией, тяжелобольным и прикованным к постели требуются постоянная забота и моральная поддержка. Жители кузбасского города Анжеро-Судженска могут на них рассчитывать в полной мере благодаря системе долговременного ухода. Об этом - рассказ начальника городского управления социальной защиты населения Александра Кондрицкого:
Александр Кондрицкий: Социальных работников неслучайно называют службой доброй надежды. Фото: Управление социальной защиты населения Анжеро-Судженска Александр Кондрицкий: Социальных работников неслучайно называют службой доброй надежды. Фото: Управление социальной защиты населения Анжеро-Судженска
Александр Кондрицкий: Социальных работников неслучайно называют службой доброй надежды. Фото: Управление социальной защиты населения Анжеро-Судженска

- Еще несколько лет назад горожане, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, зачастую оставались со своими проблемами один на один. Причем семьи, как правило, считали естественным, что это только их проблемы. Все изменилось со стартом национального проекта "Демография". В 2019 году в Анжеро-Судженске начала создаваться система долговременного ухода. И сегодня, в условиях режима ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, она только подтверждает свою значимость.

"Вхождение" в систему, которая призвана обеспечить пожилым гражданам и людям с ограниченными физическими возможностями достойное качество жизни, состоит из нескольких этапов. Первым делом необходимо оценить общее состояние пожилого человека - потенциального участника программы. Специалисты приходят к нему домой, чтобы провести так называемую процедуру типизации с заполнением бланка диагностики, разработанного и утвержденного министерством социальной защиты населения Кузбасса. Уже одно только это нововведение стало большим подспорьем. Оцениваются как условия проживания, удобства, так и наличие родственников, способных и желающих ухаживать за своим близким. По результатам диагностики "обследуемого" относят к одной из пяти групп. Так, пятая группа требует постоянного ухода, а остальные нуждаются в услугах социальных работников в разной степени.

После этапа типизации составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ). Некоторые родственники сразу же принимают помощь социального учреждения, другие ухаживают за пожилым человеком сами, без привлечения наших сотрудников. Но в любом случае все понимают: специалисты, готовые помогать и поддерживать, есть, и при ухудшении состояния, изменении жизненных обстоятельств или усталости к ним можно смело обратиться. Важно правильно подготовить людей к тому, что им придется делать для родственника, нуждающегося в поддержке, собственными силами. Всему этому учит "Школа ухода" при Центре социального обслуживания населения Анжеро-Судженска.

Во время осмотра специалист оценивает, как лучше адаптировать жилое помещение, дает родственникам рекомендации. Например, если чей-то близкий прикован к постели после инсульта или автомобильной аварии, что ему потребуется дома? Прежде всего поручни, которые помогут подниматься с постели. При необходимости в пункте проката технических средств реабилитации можно взять в аренду многофункциональную кровать, на которой будет проще менять положение тела. Прикроватный столик облегчит не только процесс приема пищи, но занятия и досуг. Необходимо приспособить под нужды больного или пожилого человека пространство, где он перемещается. Прихожая, сан-узел... Здесь нужны приспособления для выполнения гигиенических процедур, и, в зависимости от потребностей, технические средства реабилитации (например, надувная ванна) выдаются на продолжительное время либо на один-два дня.

Отделение дневного пребывания при Центре социального обслуживания населения - неотъемлемая часть системы долговременного ухода. Его работа помогает уменьшить социальную изоляцию и одиночество пожилых граждан и инвалидов, а также реализовать их социально-оздоровительные запросы. Здесь успешно применяют методики повышения качества жизни маломобильных людей и граждан с когнитивными нарушениями. Для этого организованы занятия со специалистами по социальной работе, психологом и медиками. Специальные программы помогают развивать и поддерживать имеющиеся социальные навыки у страдающих деменцией. Проводятся и оздоровительные занятия. Отделение работает в еженедельном режиме, принимая группы с регулярностью от двух до пяти дней в неделю. А добраться на занятия получатели социальных услуг могут на автобусе, который приобрели для центра в прошлом году за счет средств федерального бюджета. В автобусе на одиннадцать посадочных мест, оснащенном всем необходимым оборудованием, есть дополнительное место - для кресла-коляски.

Внедрение системы долговременного ухода позволило по-новому взглянуть на взаимодействие социальных служб и учреждений здравоохранения. Сейчас сотрудничество становится все более предметным, поскольку учитываются индивидуальные особенности каждого пациента. К примеру, когда из стационара выписывается пожилой человек с переломом шейки бедра, после инфаркта или инсульта, специалисты соцзащиты получают всю необходимую для работы с ним информацию. А чтобы сведения из разных источников собирались в одном мес-те, на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Кемерова создан Единый координационный Центр системы долговременного ухода (ЕКЦ), с единым номером: 8-800-302-14-10. Полноценно работать он начал с 2019 года, и за это время специалистов социальной защиты Анжеро-Судженска проинформировали о тридцати восьми пациентах. А еще один источник информации - неравнодушные люди. Например, о человеке, нуждающемся в уходе, в социальную службу довольно часто сообщают его соседи.

С марта 2020-го, после введения режима повышенной готовности, сотрудники Центра соцобслуживания населения работают в усиленном режиме, ведь большинство их подопечных - представители старшего поколения, которые входят в группу риска. Кроме соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сегодня Центр оказывает целый ряд услуг бесплатно. Это те функции, которые до самоизоляции пожилые люди, находящиеся на обслуживании, выполняли самостоятельно.

Например, для пожилых граждан - получателей социальных услуг "нулевой" и "первой" групп типизации предусмотрена покупка и доставка на дом продуктов и промышленных товаров, вынос мусора, содействие в обеспечении книгами, журналами, а также лекарственными препаратами по заключению врачей. И совершенно особая роль сейчас отводится психологической поддержке получателей социальных услуг. Специалисты - медицинские работники, психологи отделения дневного пребывания и "Школы ухода" в этот непростой период продолжают свою работу, поддерживая постоянную связь с подопечными и их родственниками.

Нередко социальных работников называют службой доброй надежды. И в любых условиях цели и задачи нашей службы остаются неизменными. Мы стараемся делать все возможное, чтобы обеспечить представителям старшего поколения достойное качество жизни, максимальную реабилитацию даже в условиях самоизоляции.

На правах рекламы

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