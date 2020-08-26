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26.08.2020 06:15
Рубрика: Общество

Роман в "красной зоне"

В Барнауле врачи "ковидного" госпиталя сыграли свадьбу
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 190(8244)
История Виктора и Айнуры Назаровых еще раз доказала, что настоящим чувствам не страшны никакие испытания, трудности только укрепляют серьезные отношения. Ординаторы, работающие в "ковидном" госпитале в Барнауле, решили пожениться. Свадьбу не стали откладывать до полной победы над коронавирусом. Неделю назад Виктор и Айнура расписались, а в понедельник, 24 августа, уже вернулись в "красную зону".
Даже в "скафандрах" они сразу узнают друг друга. Он жену по глазам, она мужа - по походке. Фото: Андрей Кулябин/ Вести - Алтай Даже в "скафандрах" они сразу узнают друг друга. Он жену по глазам, она мужа - по походке. Фото: Андрей Кулябин/ Вести - Алтай
Даже в "скафандрах" они сразу узнают друг друга. Он жену по глазам, она мужа - по походке. Фото: Андрей Кулябин/ Вести - Алтай

Их рабочий день начинается с обязательного ритуала - облачения в противочумный костюм, очки, специальную маску. Виктор помогает молодой жене надеть и закрепить лейкопластырем капюшон, беспокоится - не жарко ли любимой. Айнура поправляет мужу маску. Даже в "скафандрах" они сразу узнают друг друга среди других медиков. Смеются: Виктор узнает Айнуру по ее выразительным глазам, а она мужа - по уверенной походке.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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Молодожены познакомились во время учебы в медицинском университете в Барнауле. На шестом курсе решили вместе поработать, чтобы набраться опыта. Устроились медбратом и медсестрой в барнаульскую больницу N 5 - тогда и подумать не могли, что через год именно здесь развернут главный "ковидный" госпиталь в крае.

Но в больнице о молодых и перспективных медиках не забыли. В июне этого года, когда ребята завершили первый этап ординатуры, их пригласили вновь поработать, но уже в качестве врачей в "красной зоне" госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией. Так Виктор и Айнура оказались в эпицентре борьбы с пандемией. И именно здесь поняли, что должны всегда быть вместе, поэтому и приняли решение - пожениться.

- Поначалу было тяжело, родные очень переживали за нас, - вспоминает Айнура первые дни в "красной зоне". - Сейчас, спустя почти три месяца, уже привыкли. В таких непростых условиях помогает то, что мы постоянно вместе, поддерживаем друг друга. Здесь очень важен близкий человек, которому можно все рассказать, поделиться бедами и радостями, вместе пережить тяжелые моменты.

Конечно, пышную свадьбу в разгар эпидемии не устроишь. Но в загсе, как положено, невеста блистала в белоснежном платье, а жених - в строгом костюме с бабочкой. Правда, церемонию пришлось проводить в масках, и пустили на нее только родителей и свидетелей.

Зато у ворот Дворца бракосочетаний новоиспеченную семью врачей ждали родственники, друзья и коллеги с цветами и подарками. Приехали поздравить медиков и представители власти. Спикер Алтайского заксобрания Александр Романенко и замминистра здравоохранения края Владимир Лещенко поблагодарили молодоженов за их нелегкий труд. "Как ординаторы они имели право отказаться от работы в инфекционном госпитале, но не сделали этого и продолжают трудиться в "красной зоне", - подчеркнул глава регионального парламента.

P. S.

Свадебное путешествие тоже пришлось отложить до лучших времен. Отдохнув неделю после свадьбы, молодожены вернулись на "передовую" спасать людей от коронавируса. Впереди у них еще год ординатуры, а затем - новое место работы.

- По целевому распределению мы должны отработать в Славгородской межрайонной больнице три года. Сейчас думаем об участии в программе "Земский доктор". Это хорошая поддержка для молодых врачей, едущих работать в сельскую местность - можно решить вопрос с жильем, - отмечает Айнура Назарова.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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