В Новосибирске к 1 сентября откроют отремонтированный лицей №159

В Новосибирске после капитального ремонта отроют лицей № 159. Занятия начнутся 1 сентября.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, учебный процесс здесь, как и во всех образовательных учреждениях города, будет организован с учетом требований безопасности.

- Сегодня это особая тема - учеба с 1 сентября должна быть организована так, чтобы обезопасить детей и педагогов. Закупаются антисептики, термометры. Составлен график питания для школьников, по-новому расставлены столы и стулья. Линейка 1 сентября пройдет в три приема: один класс первый и один - одиннадцатый. Занятия для 5-х и 8-х классов будут проводиться по смешанной системе: пять дней в обычном режиме и один - в дистанционном, - прокомментировал глава города.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр осмотрел отремонтированное здание лицея, которое было построено в 1962 году. Работы на улице Дуси Ковальчук, 270/2 завершаются: здесь полностью по периметру здания сделана новая облицовка фасада, заменен лестничный марш и отремонтированы классы. Они оборудованы современной техникой, укомплектованы новыми партами. Также закуплено оборудование для столовой.

Директор лицея №159 Татьяна Горбачева сообщила, что капремонт начался намного раньше запланированных сроков из-за дистанционной учебы ребят.

- Старый фасад был изношенный, неприглядный. Сейчас - красивый, стены утеплены. Внутри здания проведены серьезные работы: полностью заменен лестничный марш с первого по третий этаж, вместо старых плит 1962 года - современные гранитные. Сделано несколько авторских учебных кабинетов и проведен текущий ремонт всех помещений, - поделилась Татьяна Горбачева.

Справка "РГ"

Лицей №159 с углубленным изучением математики и физики начал деятельность 58 лет назад. Учреждение награждено золотым сертификатом и золотой медалью, которые подтверждают безупречное качество предоставляемых услуг. Лицей занесен в федеральный электронный реестр "Доска почета России".