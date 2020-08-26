В Новосибирске к 1 сентября откроют отремонтированный лицей №159

Новости

В Беларуси создали комиссию по проверке жалоб граждан на милицию 13:12
Уральская таможня задержала контрафактные смартфоны на 10 млн рублей 12:57
Мошенник в Москве обманул гражданина Китая на четыре миллиона рублей 12:55
В Крыму отменили запрет на спортивные соревнования и кинопоказы 12:48
В Минске заявили об интересе России к ВПК Беларуси 12:35
Жителям поврежденного при пожаре дома на западе Москвы предоставят жилье 12:28
На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры 12:22
Москвичам пообещали тропическое тепло ко Дню знаний 12:16
ЦИК получил 14 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму 12:07
Прокуратура организовала проверку по ЧП в жилом доме на западе Москвы 12:04
"Белорусская энциклопедия" выпустила книгу об истории Минска 11:59
На Украине узаконили феминитивы в названиях профессий 11:54
Умер отец Стивена Спилберга 11:46
Алексей Чадов рассказал о своей реакции на экстремальные ситуации 11:40
В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины 11:30
Четыре человека пострадали из-за взрыва и пожара в жилом доме в Москве 11:29
Хуснуллин пообещал поддержать строительство дорог и проект "Чистая вода" для Ингушетии 11:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в среду в Московской области 11:24
"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв 11:22
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая 11:20
В Комсомольске построят сверхманевренные истребители Су-35С для Минобороны 11:17
Пожар в жилом доме в Москве потушен 11:07
Движение по улице Кубинка в Москве ограничено из-за пожара 11:06
Новая экранизация "Противостояния" Стивена Кинга выйдет зимой 11:02
Тринадцать человек спасены во время тушения пожара на западе Москвы 11:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится ЕГЭ-2021
Как изменится ЕГЭ-2021
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
26.08.2020 11:46
Рубрика: Власть

В Новосибирске к 1 сентября откроют отремонтированный лицей №159

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске после капитального ремонта отроют лицей № 159. Занятия начнутся 1 сентября.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, учебный процесс здесь, как и во всех образовательных учреждениях города, будет организован с учетом требований безопасности.

Фото: Татьяна Кравченко
В Первомайском районе Новосибирска откроют детсад-ясли и сквер Победы

- Сегодня это особая тема - учеба с 1 сентября должна быть организована так, чтобы обезопасить детей и педагогов. Закупаются антисептики, термометры. Составлен график питания для школьников, по-новому расставлены столы и стулья. Линейка 1 сентября пройдет в три приема: один класс первый и один - одиннадцатый. Занятия для 5-х и 8-х классов будут проводиться по смешанной системе: пять дней в обычном режиме и один - в дистанционном, - прокомментировал глава города.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр осмотрел отремонтированное здание лицея, которое было построено в 1962 году. Работы на улице Дуси Ковальчук, 270/2 завершаются: здесь полностью по периметру здания сделана новая облицовка фасада, заменен лестничный марш и отремонтированы классы. Они оборудованы современной техникой, укомплектованы новыми партами. Также закуплено оборудование для столовой.

Директор лицея №159 Татьяна Горбачева сообщила, что капремонт начался намного раньше запланированных сроков из-за дистанционной учебы ребят.

- Старый фасад был изношенный, неприглядный. Сейчас - красивый, стены утеплены. Внутри здания проведены серьезные работы: полностью заменен лестничный марш с первого по третий этаж, вместо старых плит 1962 года - современные гранитные. Сделано несколько авторских учебных кабинетов и проведен текущий ремонт всех помещений, - поделилась Татьяна Горбачева.

Справка "РГ"

Лицей №159 с углубленным изучением математики и физики начал деятельность 58 лет назад. Учреждение награждено золотым сертификатом и золотой медалью, которые подтверждают безупречное качество предоставляемых услуг. Лицей занесен в федеральный электронный реестр "Доска почета России".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

В Минобороны заявили о полном искоренении дедовщины
ЦИК получил 14 тысяч заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Кабмин снял ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров
Посольство РФ в США поможет задержанному россиянину
Названы регионы России с самым грязным воздухом
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу