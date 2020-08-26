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26.08.2020 03:07

Выбросов стало меньше

Текст: Алена Алова (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 190(8244)
Город Омск участвует в государственной программе "Чистый воздух", здесь планомерно снижают количество вредных выбросов в атмосферу. По данным регионального минприроды, они сократились уже на 2,5 тысячи тонн в год.

Омск оказался в списке экологически неблагополучных городов неслучайно. За год местные заводы выбрасывают в атмосферу около 250 тысяч тонн загрязняющих веществ. Один из самых действенных способов повлиять на ситуацию - модернизация предприятий. Некоторые уже включились в проект.

- В частности, построена автоматизированная установка тактового налива, внедрены системы герметизации налива на Омском НПЗ. Проведено техническое перевооружение реакторов на "Омсктехуглероде". Завершен монтаж узлов рекуперации отходящих газов на "Полиоме". От нефтешлама очищена иловая площадка в "Первой грузовой компании". Общий эффект реализованных мер - снижение годового валового выброса на 2 514 тонн, - сообщил региональный министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов.

В планах этого года - завершить строительство новых очистных сооружений НПЗ, ввести установку выпуска бензина с пониженным содержанием серы, а также вывести из эксплуатации старые буферные пруды НПЗ - источники вредных испарений.

Одними из крупных загрязнителей атмосферы являются омские ТЭЦ. Поддержку их модернизации оказывает государство, но сейчас финансирование приостановлено. Связано это не только с пандемией коронавируса, но и с экспериментом по квотированию выбросов. Из-за корректировки данных, представленных городами - участниками проекта, сроки по сводным расчетам сдвигаются, а вместе с ними и финансирование.

Тем не менее программа "Чистый воздух" продолжится. Согласно проекту, к 2024 году объем вредных выбросов в Омске должен сократиться на пятьдесят тысяч тонн в год.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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