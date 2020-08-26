В Омской области увеличат расходы на образование

Учебный год омичи начинают с хороших новостей: строятся новые школы, растут дотации на школьное питание и покупку учебников, повышаются зарплаты учителей. Специалисты обещают выстроить сис-тему обучения по оптимально безопасному алгоритму.

В новом микрорайоне Амурский-2 завершается строительство школы на 1 122 места. За ходом работ лично следит губернатор. Всего в 2020— 2021 годах в Омской области построят шесть новых школ. Фото: Сергей Мельников

Планируется, что школьники в Омской области будут учиться очно.

- В школах, где обучается значительное количество детей, потоки будем разводить. Занятия в одних классах нач-нутся с первого урока, ученики других будут приходить ко второму или к третьему. Аналогичным образом организуем обучение для второй смены, - пояснила министр образования Омской области Татьяна Дернова. - Уроки будут проходить по кабинетной системе. Физкультура - на улице, если позволит погода.

Чтобы рассредоточить потоки учеников, школы и гимназии откроют все запасные входы. На каждом организуют термометрию и обработку рук антисептиком.

- Бесконтактными термометрами обеспечим всех. Последнюю партию - 418 штук - отправили в школы муниципальных районов еще на прошлой неделе, - дополняет Татьяна Дернова. - Маски и перчатки станут обязательными для работников пищеблока и обслуживающего персонала.

Переходить на дистанционное обучение пока не планируют. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. При желании родители, по согласованию с руководством школы, смогут перевести ребенка на индивидуальное обучение.

В школьных столовых ученики начальных классов смогут бесплатно завтракать или обедать. По данным минобразования, всего в начальной школе будет учиться более ста тысяч человек.

- В этом году объем бюджетных средств на горячее питание в начальной школе составит 329,3 миллиона рублей (36 процентов - доля регионального бюджета). В 2021-м на эти цели выделят 850,5 миллиона, в 2022 году - 929,5 миллиона рублей, - сообщили в правительстве Омской области.

На десять миллионов больше, чем год назад, предусмотрено бюджетных средств на покупку учебников, в школы их уже поступило более 700 тысяч экземпляров. Это связано с изменением перечня федеральных учебников, расширением списка предметов, а также с необходимостью капитально обновить библиотечный фонд, особенно в сельских школах.

Первые классы бесплатно получат специальные тетради по русскому языку и математике, вторые - по иностранному языку.

Кстати

Омским учителям будут доплачивать пять тысяч рублей за классное руководство. Федеральную субсидию смогут получать около двенадцати тысяч педагогов. При этом сохранится и региональная выплата (сорок рублей на одного ученика). Общая сумма поддержки классных руководителей составит 161,2 миллиона рублей (в прошлом году - 157 миллионов рублей).