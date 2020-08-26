Жители Томской области теперь могут отправлять посылки не по адресу, а по номеру телефона.

Пользователи мобильного приложения Почты России в регионе получили возможность отправлять посылки без указания адреса, фамилии, имени и отчества получателя - достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из имеющейся в приложении телефонной книги.

Правда, отправить посылку таким образом можно только в том случае, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении почты и включил необходимую функцию приема отправлений.

Кроме отправки посылок по номеру телефона, приложение позволяет отследить процесс доставки посылки, найти ближайший пункт выдачи заказа на карте или вызвать курьера.