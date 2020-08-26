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26.08.2020 11:29
Рубрика: Власть

Хуснуллин пообещал поддержать строительство дорог и проект "Чистая вода" для Ингушетии

Текст: Любовь Проценко

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Главными темами обсуждения в ходе встречи стали актуальные для республики вопросы. Среди них - реализация программы "Чистая вода", расселение аварийного жилья, а также выполнение национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Глава Ингушетии сказал, что регион готов строить дороги ускоренным темпами. На что Марат Хуснуллин сообщил, что, если республика готова взять на себя повышенные обязательства, то правительство России рассмотрит возможность ускорить и финансирование этой программы путем перекидки средств с последующих годов. Он сказал:

- Регион сегодня уже находится в тройке лидеров по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Если вы подготовите проектно-сметную документацию, то мы будем готовы рассматривать вопрос передвижки средств с будущих годов.

Такая же возможность может быть рассмотрена и при реализации проекта "Чистая вода" по словам Марата Хуснуллина, если будет готова проектно-сметная документация. Вице-премьер также подчеркнул, что Ингушетии нужно уделять повышенное внимание темпам ввода жилья.

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