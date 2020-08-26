Последние три года на Ставрополье отмечены ростом инвестиционной активности. Крупные проекты в рамках краевой государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" реализуются практически во всех значимых для региона отраслях. Во многом этого удалось добиться благодаря действующей в регионе системе преференций для инвесторов.

На 16 миллиардов больше

По данным министерства экономического развития края, инвестиции в основной капитал в 2019 году составили 180 миллиардов рублей и выросли по сравнению с 2018-м на семь процентов, при том что среднероссийский показатель - 1,4 процента. Также значительно увеличились внебюджетные инвестиции, в 2019-м они достигли 160 миллиардов рублей, что более чем на 16 миллиардов превышает показатель предыдущего года.

Еще одна важная экономическая характеристика - сумма инвестиций в основной капитал, за исключением вложений инфраструктурных монополий и бюджетных ассигнований из федерального центра. Она выросла в крае на 10,4 процента (в среднем по стране - на восемь процентов).

Несмотря на пандемию, работа над привлечением инвестиций в регион в рамках краевой госпрограммы не стоит на месте. На сегодняшний день в инвестиционном портфеле Ставрополья - 200 проектов общей стоимостью 243 миллиарда рублей, уже потрачено более 99 миллиардов и создано 2,4 тысячи рабочих мест.

В сфере промышленности реализуется 23 проекта на 94,5 миллиарда, они должны дать 1,13 тысячи рабочих мест, в сельском хозяйстве - 54 проекта стоимостью 65,6 миллиарда, благодаря им появится 4,16 тысячи вакансий. В санаторно-курортной и туристической отрасли, а также в сфере сохранения благоприятной экологической ситуации реализуется 36 проектов стоимостью 30,8 миллиарда рублей, планируется создать свыше 3,3 тысячи рабочих мест.

Эксперты отмечают наиболее значительные инвестиционные проекты, которые должны оказать серьезное влияние на развитие экономики. В промышленности и энергетике это инициативы ПАО НК "ЛУКОЙЛ" (текущие вложения - 2,8 миллиарда рублей, потенциальные - 120 миллиардов), ГК "ЕвроХим" (текущие - 3,3 миллиарда, потенциальные - 100 миллиардов), АО "ВетроОГК" (вкладывает 26 миллиардов рублей), ООО "Солар Системс", которое строит Старомарьевскую солнечную электростанцию (13,7 миллиарда), ООО "Невинномысский гидрометаллургический завод" (один миллиард).

В сельском хозяйстве обращают на себя внимание проекты АХ "ЭКО-Культура" (24 миллиарда), АО СХП "Терский" (13 миллиардов), ГК "АГРИКО" (11 миллиардов), ООО "Ставропольская фруктовая долина" (1,1 миллиарда рублей). В санаторно-курортной отрасли инвестиции привлекаются в "Машук АкваТерм" (3,5 миллиарда), санатории "Академический" (4,5 миллиарда) и "Источник Железноводск" (два миллиарда).

- Формирование благоприятной инвестиционной среды - основной способ повышения конкурентоспособности региона, - считает министр экономического развития Ставрополья Сергей Крынин.

Проекты резидентов

Драйверами экономического роста края на протяжении нескольких лет выступают региональные парки - сейчас их 13. Здесь активно работают 16 резидентов, которые планируют вложить 54 миллиарда рублей в свои проекты. Их реализация позволит создать на Ставрополье 3,6 тысячи рабочих мест. За время функционирования этих экономических зон потрачено свыше 37 миллиардов рублей, появилось около 1,5 тысячи рабочих мест.

Кроме этого, успешно функционирует территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Невинномысск". Ее резидентами уже стали 13 компаний, которые вкладывают в свои проекты 3,5 миллиарда рублей, благодаря им появится 773 вакансии. Еще три инвестора на данный момент работают над тем, чтобы получить статус резидента. В 2019 году выручка от продажи товаров и услуг, полученная резидентами ТОСЭР, составила 2,4 миллиарда рублей.

Бизнесмену, который хочет вложить средства в ставропольскую экономику, предлагается весомый пакет льгот

- Учитывая положительные результаты работы ТОСЭР, правительство Ставропольского края решило расширить границы Невинномысска. Также мы заинтересованы в присвоении статуса моногорода еще двум муниципалитетам региона - Буденновску и Лермонтову, - сообщил Сергей Крынин. - Бизнесу, который хочет вложить средства в ставропольскую экономику, предлагается весомый пакет льгот: от снижения ставки налога на прибыль до предоставления государственных гарантий и сопровождения инвестиционных проектов в режиме "одного окна".

Помогут фонды и агентство

Одними из наиболее эффективных финансовых институтов на Ставрополье являются учрежденные министерством экономического развития края Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и Фонд микрофинансирования. Именно с их помощью реализуется государственная программа края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Гарантийный фонд содействует экономическому росту малых и средних предприятий, расширяет их возможности при получении заемных ресурсов, а также стимулирует коммерческие банки к улучшению условий кредитования в регионе. В 2019-2020 годах им предоставлено 181 поручительство. Сумма финансовой поддержки, оказанной бизнесу, составила 2,5 миллиарда рублей.

Программа микрофинансирования реализуется на территории края с декабря 2010 года и, как отмечают в предпринимательском сообществе, стала очень действенным механизмом государственной поддержки малого бизнеса. С 2019 года фондом предоставлено 716 микрозаймов на 1,17 миллиарда рублей, в том числе компаниям, работающим в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавшим от коронавирусной инфекции, выдано 38 микрозаймов на 61,8 миллиона рублей.

Кроме того, на территории Ставропольского края для выполнения государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и сопровождения инвестиционных проектов создано АО "Агентство инвестиционного развития", 100 процентов акций которого находится в собственности региона.

На один бюджетный рубль - 11 привлеченных

На первое августа между правительством Ставропольского края и инвесторами заключено 35 соглашений, предусматривающих реализацию проектов общей стоимостью более 92 миллиардов рублей и создание 4130 рабочих мест. По инвестиционным соглашениям на один рубль господдержки приходится 11 рублей частных средств.

При реализации масштабных проектов с капитальными вложениями от 50 миллионов рублей кроме налоговых льгот регион дает инвесторам возможность получить землю в аренду без торгов. Как свидетельствует статистика, это очень востребовано бизнесом: на сегодняшний день в крае уже выделены участки под 43 крупных проекта с инвестициями на 103 миллиарда рублей.

Перед отправкой в сети

На Ставрополье построят новый распределительный центр. Компания "Оптово-распределительный центр Невинномысск" намерена открыть современное высокотехнологичное предприятие хранения продуктов питания, алкогольной продукции, в том числе ставропольского производства. Здесь также будут заниматься сортировкой, комплектацией и подготовкой товаров к отправке в торговую розничную сеть. Общая стоимость инвестпроекта превышает 1,64 миллиарда рублей.