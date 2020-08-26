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26.08.2020 12:23

"Есс-195!"

Популярный курорт отметит юбилей
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 190(8244)
Ессентукам в эту субботу исполнится 195 лет. В администрации города говорят, что готовились к этому дню давно, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в программу праздника. И все же гостей и жителей курорта ждет много интересного.
Жителей и гостей Ессентуков в День города ожидает праздничная программа. Фото: Татьяна Барыбина/РГ Жителей и гостей Ессентуков в День города ожидает праздничная программа. Фото: Татьяна Барыбина/РГ
Жителей и гостей Ессентуков в День города ожидает праздничная программа. Фото: Татьяна Барыбина/РГ

"Есс-195!" - такое название носит праздничная программа на День города, 29 августа. Предполагалось, что главным событием станет кинофестиваль "Хрустальный источникъ". Но от его проведения пришлось отказаться из-за того же коронавируса. Мероприятие заменит проект "Кино под Кавказским небом" - мини-фестиваль мировых кинопремьер. Состоится он с 26 по 28 августа. В течение трех дней в 19.30 на летней площадке грязелечебницы имени Семашко будут показывать фильмы российских режиссеров. Организаторы предупреждают, что вход в кинозал только в масках.

- Зрителей ждет показ отечественных шедевров, встречи с известными артистами и кинематографистами, в том числе с президентом "Хрустального источника" Эвклидом Кюрдзидисом, - говорит глава города Александр Некристов.

А день 29 августа начнется с крестного хода от Пантелеймоновского храма до киота в курортном парке. Затем состоится велопробег, фестиваль рисунков на асфальте у Театральной площади, хореографический флешмоб "Ессентукский бал", поэтический фестиваль, а также запуск тепловых аэростатов. Кульминацией станет праздничный салют сразу из трех точек города. Не обойдется и без концерта.

Кстати

В Ессентуках на средства курортного сбора продолжатся ремонт и реконструкция в лечебном парке, на этот раз его нижней части и главной аллеи. Введут в строй открытые питьевые бюветы, которые десятилетия не работали. Восстановят беседки, посадят молодые деревья. Впервые средства курортного сбора будут использованы на воссоздание исторических клумб, таких как Голицынский цветник. Сейчас выбирается подрядчик для этих работ.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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