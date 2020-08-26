Уничтоженный в Ингушетии боевик пытался взорвать силовиков

Стали известны подробности спецоперации, которая прошла сегодня возле села Али-Юрт в Назрановском районе Ингушетии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), в ответ на предложение сложить оружие бандит открыл огонь.

В ходе завязавшейся перестрелки он совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был ликвидирован силовиками. По информации НАК, пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы и остатки взрывного устройства.