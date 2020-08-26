В Ингушетии в перестрелке убит член бандподполья

Силовики в ходе спецоперации возле села Али-Юрт Назрановского района ликвидировали члена бандподполья, сообщает Интерфакс.

По информации собеседника агентства, в ходе перестрелки был убит один боевик, идет розыск второго. Въезды в населенный пункт перекрыты.

Ранее в Ингушетии были ликвидированы трое участников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Бандиты скрывались в частном доме в Сунженском районе на окраине села Троицкое.

Им предложили сдаться, но боевики открыли огонь. В ходе перестрелки были ранены двое спецназовцев.