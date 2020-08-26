Военные строители по поручению президента страны в короткие сроки возвели госпитали в Каспийске, Дербенте и в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. Но их оперативная работа оказалось в республике не востребована. По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, причина тому нехватка врачей. Однако на вопрос, почему до сих пор затягивалось решение этого вопроса, министр отвечать не стал. По всей видимости, дагестанских чиновников от здравоохранения расслабил некоторый спад заболеваемости, наблюдавшийся в июле.

И не только их. После долгой изоляции люди забыли об опасности - на улицах и в общественных местах практически невозможно встретить людей в масках. Несмотря на то что регион не перешел на третий этап снятия ограничений, решениями местных властей в качестве "пилотного" проекта была разрешена работа банкетных залов. Как следствие, почти ежедневно играются свадьбы. Открылись рестораны и кафе, хотя официально разрешено работать только летним площадкам... И коронавирус не заставил себя ждать - в Дагестане новый всплеск заболеваемости.

А впереди школьная и студенческая пора. Подобная беспечность чиновников может сыграть с жителями Дагестана злую шутку...