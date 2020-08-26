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26.08.2020 10:45
Рубрика: Экономика

Мини на краю обрыва

В Дагестане попытались ввести дресс-код для туристов
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 190(8244)
В Дагестане на популярном Сулакском каньоне, куда ежегодно приезжают тысячи туристов со всего мира, появилась информационная табличка. Она призывает носить закрытую одежду и не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Наши обычаи не позволяют ходить в оголенном виде. Если туристы ходят в закрытой одежде, никаких вопросов к ним нет", - прокомментировал "РГ" правила дресс-кода житель поселка Дубки Рустам.

Такое требование, однако, вызвало неоднозначную реакцию. Причем не у туристов. Подобные запреты поддерживают не все местные жители, большинство из которых кормится за счет приезжих. Сдача в аренду катеров, закупка продуктов для пикников, продажа свежих фруктов - основные статьи дохода для семей горцев.

Фото: Пресс-служба администрации Анапы
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"Никогда не встречала раздетых гостей. В шортах бывают, ну и что тут такого? Здесь очень жарко", - говорит одна из местных жителей Аминат Омарова.

Туризм в Дагестане после вынужденной изоляции только начал активизироваться. В республику стали приезжать гости со всей страны. Это не только доход для турфирм, но и большая поддержка малому бизнесу в сфере услуг и общепита.

Поэтому рекомендации, как кому одеваться, встретили негативную реакцию многих жителей. Тем более, это не первая попытка "вразумить" гостей республики.

Недавно муфтият Дагестана призвал приезжающих в республику чтить местные традиции и устои своим поведением и внешним видом.

"Призываем отдыхающих гостей учитывать ментальность нашего региона. В муфтият все чаще поступают обращения от граждан республики с жалобами на неподобающее поведение, а также внешний вид некоторых отдыхающих", - говорится в обращении духовной организации.

Корреспондент "РГ" прошел по улицам Махачкалы, где не встретил ни одного отдыхающего в плавках, купальниках или вызывающих нарядах. Горожане рассказали, что подобные нравоучения их, по меньшей мере, раздражают. Да и кто установил "правильность" одежды и длину юбок?

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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"Приезжие учитывают ментальность региона, и я никогда не видела гуляющих по улицам в слишком открытой одежде. У меня небольшое летнее кафе, туристы с удовольствием приходят поесть, им нравится местный общепит", - говорит Амина Исаева.

Корреспондент "РГ" побеседовал с жительницей Красноярска Аленой Останиной. Она не первый раз в Дагестане.

"В выборе одежды и развлечений надо исходить из обычаев и культуры народа, который проживает там, куда я приехала и где нахожусь в статусе гостя. Поэтому я исключила слишком откровенные наряды. Выбрав для своего путешествия мусульманский регион с его культурой, менталитетом и историей, я предполагала, что отдых будет насыщен экскурсиями и познавательными поездками. И не ошиблась. В Кубачи и Дербенте я встретилась с искренним гостеприимством, которое тронуло меня до глубины души, с уважением к старшему поколению, добротой и чуткостью дагестанцев. С некоторыми мы подружились и поддерживаем отношения до сих пор", - говорит Алена.

В этой связи непонятна позиция властей по данному вопросу. Кто приедет в Дагестан после подобных "страшилок", чиновники, много говорящие о развитии туризма, не уточняют.

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