В Дагестане вертолетом эвакуировали раненую альпинистку

Группа альпинистов из Московской области совершала восхождение на тренировочную гору Сельды в Докузпаринском районе республики. Одна из совершавших восхождение, 32-летняя женщина оступилась и попала под камнепад. Самостоятельно передвигаться она не могла.

"Как только спасатели получили информацию, было принято решение об отправке вертолета Ми-8 МЧС России с пятью спасателями. Кроме них, к проведению поисково-спасательных работ присоединились пять спасателей Ахтынской поисково-спасательной службы", - рассказали "РГ" в пресс-службе МЧС Дагестана.

Эвакуация пострадавшей происходила в тяжелых условиях. Спасателям пришлось подниматься по отвесной стене, затем надежно закрепить женщину в носилках и спустить с 400-метровой высоты.

У врачей, осмотревших пострадавшую после спуска, возникло опасение, что у нее, кроме травмы головы, может быть перелом ребер. Поэтому транспортировать ее на машине по бездорожью до ближайшего медучреждения не представлялось возможным.

Из Махачкалы вылетел вертолет Дагестанского центра медицины катастроф и эвакуировал женщину в больницу. Ее жизнь сейчас вне опасности.