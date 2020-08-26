В этом году как никогда много грибов. И как никогда много заблудившихся грибников. Рекорд поставила бабушка, потерявшаяся на границе Ленинградской и Псковской областей. Она провела под открытым небом - в лесной чаще и на болотах - 18 дней!

В поисках бабы Кати

73-летняя Екатерина Михайловна из Сланцевского района Ленинградской области заблудилась в лесу. Пошла с мужем за черникой, отклонилась от нахоженной тропы, ступила несколько шагов не в ту сторону - и все, вокруг одинаковый густой лес, голосов не слышно, куда идти - непонятно.

Пока не разрядился телефон, была на связи с родными и спасателями. Те уговаривали не сходить с места и ждать помощи, но просто так стоять и ничего не делать активная пенсионерка не могла, поэтому никого не слушала и пыталась найти дорогу самостоятельно. А в результате уходила все дальше...

Бабу Катю искали всем миром: лес прочесывали местные жители, егеря, спасатели, добровольцы поисковых отрядов. Ситуация осложнялась близостью эстонской границы - к примеру, задействовать в тех местах вертолет или хотя бы поднять беспилотник невозможно. Между тем леса там глухие, бескрайние и болотистые. Да еще и с погодой не повезло - то и дело лил дождь, ночами холодало.

Лес прочесывали круглосуточно. Через неделю надежды на то, что пожилую женщину удастся найти живой, практически не осталось. Однако поиск продолжался. Все, кто знает потерявшуюся, утверждали: баба Катя - настоящий боец, она не сдастся.

И случилось невероятное. Екатерину Михайловну нашли. Обессилевшая, измученная, она уже не могла встать на ноги, но была жива и даже в сознании. Со дня ее пропажи прошло две с половиной недели.

Сейчас за жизнь бабушки борются медики.

Старикам здесь не место

Произошедшее с Екатериной Михайловной - фантастика и безусловное исключение из правил. Профессиональные спасатели и добровольцы-поисковики в один голос призывают грибников не пытаться ставить рекорды выживаемости.

- Екатерине Михайловне помогли огромная сила воли и навык выживания в лесу. Она много отдыхала, ела ягоды, выжимала воду из болотного мха, - рассказывает Елена Кузнецова, заместитель командира поисково-спасательного отряда "Экстремум". - Но рассчитывать на повторение такого чуда ни в коем случае нельзя. Большинство из нас не умеют сложить лежанку на ночь, отличить съедобные корешки от ядовитых, соорудить укрытие на время дождя. Лес - агрессивная, враждебная среда для городского человека, нельзя идти туда, как на прогулку.

Между тем сезон в разгаре. Спасатели не успевают перемещаться с одного поиска на другой. Бывают дни, когда только по Ленинградской области число заявок о заблудившихся превышает сорок.

Большинство потерявшихся - пенсионеры. "Уж я-то точно не заплутаю. Хожу в эти леса всю жизнь, знаю здесь каждый куст", - говорят они. И не возвращаются. Их, конечно, ищут и в большинстве случаев находят. Но это очень непросто. Особенно если точное место неизвестно, а заблудившийся без телефона. Впрочем, и мобильник - не гарантия успеха. Билинг дает очень приблизительный результат. В отдаленных лесах, где вышки располагаются редко, можно уточнить лишь сектор в десятки километров.

- А еще пожилых людей нередко подводит здоровье, - говорит Павел Стецун, заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области. - Совсем недавно в Кировском районе был случай: 65-летний мужчина пошел за грибами, и у него случился инсульт. Причем произошло это в труднодоступном месте. Только благодаря слаженным действиям добровольцев и спасателей удалось быстро определить его местонахождение, посадить рядом вертолет и доставить в больницу. Человек выжил.

С начала лета в лесах Ленинградской области потерялись более 900 человек. Почти всех нашли. Но почти - это не все.

Две ошибки

Заблудившиеся совершают две основные ошибки, говорят поисковики и спасатели. Первая - легкомысленное отношение к подготовке перед походом в лес. Вторая - паника. Случай с Екатериной Михайловной ярко это иллюстрирует. Нет никаких сомнений в том, что если бы она с самого начала прислушивалась к советам спасателей и не пыталась выйти из леса сама, ее нашли бы значительно быстрее.

- Самые сложные поиски - это те, когда заблудившийся начинает паниковать и метаться. Мы вас очень просим: потерялись - оставайтесь на месте! - призывает Антон Паулин, представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". - А собираясь в лес, одевайтесь во что-то яркое, контрастирующее с лесной средой. Почему-то у нас принято ходить за грибами в камуфляже, который не видно уже с двадцати метров.

В МЧС Ленобласти вспоминают об удивительной истории, произошедшей в 2007 году. Тогда в Подпорожском районе попала 83-летняя бабушка. Промозглой поздней осенью пошла на болото за клюквой и заблудилась. Искали ее долго, но так и не нашли и, конечно, уже стали считать погибшей. А старушка, блуждая по лесу, набрела на охотничий домик и, понимая, что самостоятельно ей к людям не выбраться, там и осталась. Наладила нехитрый быт (в войну и не такое переживали) и вполне благополучно перезимовала. В марте ее обнаружили егеря и помогли вернуться домой.

Рассказывая об этом, спасатели в который раз подчеркивают: это единичный случай. Не пытайтесь повторять! Какой бы чудесной ни была история спасения, всегда лучше оказаться дома как можно скорее.

- По статистике, если люди обращаются за помощью в первые сутки, живыми находятся 95 процентов. Во вторые - только 70 процентов, третьи и позже - 50, - заключает Антон Паулин. - Поэтому, как только поняли, что потерялись, не геройствуйте, сразу обращайтесь за помощью. И самое главное. Не берите с собой детей! Если взрослый способен выжить в лесу, то заблудившийся ребенок беспомощен.

Советы от поисковиков

Даже если вы идете в лес ненадолго, обязательно возьмите с собой еду, воду, ваши ежедневные таблетки, свисток, спички или зажигалку, полностью заряженный мобильный телефон. Надевайте яркую теплую одежду и непромокаемую обувь.

Поставьте своим пожилым родственникам и детям на телефон приложение, позволяющее отслеживать их местонахождение. Полезная вещь - GPS-трекеры. Эти приборы фиксируют координаты и отправляют их по sms.

Когда вы идете за грибами, не забудьте сделать две вещи: спланировать маршрут и сообщить близким, куда именно пошли и когда планируете вернуться.

В лесу держитесь тропинок и дорожек, старайтесь двигаться вдоль просек и линий ЛЭП.

Если поняли, что заблудились, главное - оставайтесь на месте. Остановитесь, присядьте на пенек, отдохните, подумайте. Оцените ситуацию (ваше состояние, время суток, погоду, наличие у вас необходимых предметов). Позвоните близким и коротко сообщите им, что заблудились. Наберите 112 - по этому номеру часто можно дозвониться даже если нет сети, - объясните, что произошло. Нередко людей выводят из леса по телефону. Если такой возможности нет, ждите, пока вас найдут.

Берегите заряд телефона, уберите его в теплое и сухое место. Следуйте указаниям спасателей, которые с вами свяжутся. В темное время суток перемещаться по лесу нельзя! Подготовьте укрытие и костер, не сидите и не спите на голой земле.

Цифры

2 человека из заблудившихся в лесах Ленобласти остаются ненайденными. Семеро обнаружены погибшими.