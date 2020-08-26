Как на Северном флоте реставрируют боевую технику

Наверное, о службе в 80-м отдельном ремонтно-восстановительном батальоне Северного флота мечтают все военные моделисты. В состав этого подразделения входит единственный в российских Вооруженных силах исторический взвод, занимающийся восстановлением боевой техники былых войн. Там могут воскресить из небытия все что угодно, будь то танк или тачанка.

За рычагами танка-легенды

Одно дело - собирать из крохотных пластиковых деталей точные макеты танков, самолетов и пушек. А если знаменитую "тридцатьчетверку" не склеить из пластмассы, а восстановить реальную боевую машину с нуля, сесть за ее рычаги и проехать в День Победы по центральному городскому проспекту во главе парада? Почувствовать малую долю того, что испытывали советские танкисты в сражениях Великой Отечественной, уничтожая врага и входя в освобожденные села и города... Даже у суровых и совсем не сентиментальных мужчин со звездами на погонах это вызывает бурю эмоций.

- Казалось бы, все это должно уже приесться, - говорит капитан Константин Лихоткин, заместитель командира войсковой части 02098 по вооружению, - Но нет, не приедается. Мне самому иногда бывает трудно поверить в то, что я первый человек, который прошел по Мурманску на танке Т-34 в 2017 году. В моем кабинете висит фотография, где я еду по площади Пять Углов, высунувшись из танковой башни. Проезжая мимо трибуны, мы видели, как ветераны вставали. Нет слов, чтобы передать те ощущения. Был километровый коридор из людей, они теснились, все хотели взглянуть на живой танк-легенду. Прошли мы официальную часть, и все, кто видел нас, стали нам махать - флажками, просто руками... Я скомандовал механику-водителю, который сидел за рычагами: "Сигналь всем! Кто машет, кто не машет - всем сигналь!" И он сигналил.

"Шерман" со дня моря

Но началом была не "тридцатьчетверка", а американский танк M4A2 (76) Sherman, который был поднят с транспортного судна "Томас Дональдсен", потопленного немецкой подводной лодкой в марте 1945 года у берегов Кольского полуострова, рядом с островом Кильдин. Были привлечены лучшие специалисты - ремонтники бронетанковой и автомобильной техники, токари, фрезеровщики, сварщики, рихтовщики.

Восстановление танка началось в декабре 2016 года. Задача была, мягко говоря, не из легких. После десятилетий пребывания под водой танк превратился в рыжий от ржавчины кусок металла, были потеряны 70 процентов гусеничных траков и звездочки ведущих колес...

Из технической документации в наличии были только два руководства по ремонту и обслуживанию танков M4A2. Поэтому участники восстановительных работ изучили несколько аналогичных танков, находящихся в Москве и области. Недостающие узлы и детали пришлось снять с танка-тягача М4 А2 Е8 из фондов музея Военно-воздушных сил СФ. А вместо штатного двигателя на танк поставили двигатель ЯМЗ-238 производства Ярославского моторного завода. Специалисты 195-го ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения поселка Росляково изготовили макеты двух штатных танковых 7,62-миллиметровых пулеметов М1919 А4 Browning. Был сделан макет и 12,7-миллиметрового зенитного пулемета, для которого использовались детали, найденные на местах боев в Заполярье.

В феврале 2017-го танк испытали, из пушки трижды выстрелили имитационными зарядами. На борт даже нанесли технологические надписи, соответствующие регламенту поставок по ленд-лизу. 21 февраля 2017 года реставрация Sherman была полностью закончена: танк стал как новый. В декабре того же года "американца" доставили в Балашиху на выставку, посвященную итогам подготовки ВС РФ за 2012-2017 годы. Это была уникальная работа - до сих пор никто и никогда не восстанавливал до ходового состояния танк, пролежавший на морском дне столько лет.

Успех с Sherman воодушевил военных реставраторов. Пришла идея иметь на флоте для участия в военных парадах и праздниках танк Победы - "тридцатьчетверку". С этой просьбой командующий СФ Николай Евменов обратился к руководству Минобороны и получил добро. 5 мая 2017 года на Северный флот поступил танк Т-34-85 из Западного военного округа. Конечно, он был в несравненно лучшем состоянии, чем Sherman, но все же нуждался в ремонте: была неисправна пушка, некоторых деталей не хватало. Его привели в порядок буквально за несколько дней, и уже 9 мая 2017 года Т-34-85 торжественно прошел в парадном строю по улицам Мурманска.

После парада работы на Т-34 продолжились. Для того чтобы восстановить 85-миллиметровую танковую пушку, из Иркутска доставили орудие ЗИС-С-53, с которого сняли необходимые запчасти. После этого танк смог не только ездить, но и стрелять!

- Я два года подряд участвовал в парадах на этом танке, - добавляет Константин Лихоткин. - Управлять им очень легко. Сложнее учиться вождению на КамАЗе или "приоре". Т-34 - самая быстрая машина, самая маневренная, самая верткая. Она может развернуться на месте. И грязь ей не помеха, мы сами в этом убедились на танковом полигоне. Теперь у нас возможность проехать на "тридцатьчетверке" используется в качестве поощрения.

Эх, тачанка-ростовчанка!

Все, кому довелось в детстве играть в белых и красных, слышали знаменитую песню про "тачанку-ростовчанку". При подготовке празднования столетия Красной армии сразу решили: без этого символа не обойтись. Найти настоящие боевые тачанки было нереально, поэтому решили изготовить собственными силами две реплики образца 1926 года.

Военные реставраторы изучили раздел "Руководства артиллерийской службы" 1928 года издания, посвященный использованию боевых кавалерийских тачанок. Используя эти сведения, сохранившиеся фотографии, замеры музейных экспонатов, специалисты подготовили рабочие чертежи. Каркас решили делать не из дерева, а из металла, чтобы увеличить прочность. На нем закрепили обшивку, из листового металла изготовили крылья, а для подвески подошли рессоры от УАЗа и "Волги". Кстати, колеса и оси нашли оригинальные, периода 1940-1950-х годов, но их пришлось полностью реставрировать.

Разумеется, тачанки вооружили - для этого из арсенала Западного военного округа доставили в Мурманск пулеметы системы "Максим" 1938 и 1941 годов. И 24 февраля 2018 года перед жителями Североморска продефилировала настоящая тачанка с бойцами-кавалеристами, одетыми в буденновки и шинели с красными "разговорами". За тачанкой следовали представители исторических оленьих батальонов, воевавших в Заполярье. В национальной одежде и на нартах, запряженных северными оленями. Между прочим, бойцов Арктической бригады Северного флота до сих пор учат управлять оленьими и собачьими упряжками, ведь техника в условиях Крайнего Севера может и подвести.

При подготовке публикации использовались материалы книги "Реставраторы Северного флота".

Реплику "тачанки-ростовчанки" сделали по образцу 1928 года. Фото: Пресс-служба Северного флота

Прямая речь

Николай Евменов, главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ:

- В 2017 году на Северном флоте было сформировано уникальное подразделение - исторический взвод бронетанкового вооружения. В его составе эксклюзивные образцы бронетанковой техники, поднятые силами Северного флота со дна Баренцева моря и восстановленные флотскими специалистами до заводского состояния. Это американские средние танки M4A2 (76) Sherman и M3 Lee, легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34-85, тяжелый танк ИС-3 М, "истребитель танков" СУ-100, советские САУ ИСУ 152 и СУ-85, эрзац-танк НИ-1 "На испуг".