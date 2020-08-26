В следующем году в Калининградской области заработает программа сохранения историко-культурного наследия. Ее главный инструмент - льготный региональный кредит. Собственники и арендаторы памятников получат дешевые длинные деньги на их восстановление и реконструкцию.

Сейчас программу прорабатывают, власти привлекли к обсуждению представителей общественности и экспертного сообщества. Новая инициатива стала хорошим поводом, чтобы подвести итоги кампании по сохранению калининградских исторических красот и культурных ценностей. О том, чего удалось достичь в последние годы и что еще предстоит сделать, рассказывает глава Калининградской области Антон Алиханов.

Антон Андреевич, сейчас в государственном реестре числятся почти 1,8 тысячи калининградских объектов культурного наследия (ОКН). Много это или мало?

Антон Алиханов: Безусловно, мало. Памятников и достопримечательностей не в юридическом, а в широком смысле этого слова в Калининградской области гораздо больше, и работа с ними идет каждый день. Многие такие объекты ставятся на учет усилиями общественников-краеведов, за что им большая благодарность. Зачастую присвоение охранного статуса - это единственный способ спасти историческое здание.

Наверное, не все собственники новоявленных памятников радуются таким обременениям?

Антон Алиханов: Некоторые даже сопротивляются. К примеру, в прошлом году калининградский предприниматель, собственник виллы "Поссекель" в Светлогорске пытался через суд оспорить включение здания в государственный реестр ОКН.?Сделать это, к слову, бизнесмену не удалось, в июле 2020-го виллу признали памятником истории и культуры регионального значения.

Нередко недобросовестные владельцы исторических особняков годами затягивают исполнение предписаний службы охраны памятников. Они кормят нас обещаниями, не озадачиваясь ни ремонтом, ни даже консервацией, без которой невозможно остановить разрушение зданий.

Обычно мы выступаем за мирные переговоры, до последнего напоминаем злостным нарушителям об их обязательствах, убеждаем, прежде чем доводить дело до суда. Но если реакции нет, остается только инициировать изъятие объектов. Возможно, до конца лета придется принимать крайние меры в отношении двух известных памятников.

Бывают, впрочем, единичные случаи, когда сами жители просят: сделайте наш старинный красивый дом ОКН.?Кто-то преследует утилитарные цели: беспокоится, что рядом построят дорогу, и надеется защитить свой покой с помощью охранной зоны памятника. Но есть и калининградцы, которые действительно заинтересованы в сохранении наследия. Они ценят эстетику старинных зданий и готовы нести обременения и расходы, связанные с особым статусом дома.

Регион заинтересован в том, чтобы здание банка "Восточно-Прусский ландшафт" вновь стало украшением областного центра. Фото: Пресс-служба Правительства Калининградской области

Недавно вы договорились с Минобороны России о передаче региону во временное пользование здания сельскохозяйственного кредитного банка "Восточно-Прусский ландшафт". Что даст этот маневр одному, пожалуй, из самых красивых в Калининграде памятников архитектуры, сохранившему элементы нового барокко?

Антон Алиханов: Для начала поясню, что Минобороны принадлежит огромное количество объектов в Калининградской области, и ведомство многое делает для развития нашей территории. Активно возводится жилье для военнослужащих. В этом году в Калининграде откроет двери филиал Нахимовского военно-морского училища, построенный, кстати, с элементами старинных архитектурных стилей. Летом военные развернули у нас инфекционный госпиталь.

Поэтому не согласен с мнением: военные, мол, могли бы и сами отремонтировать здание банка. В первую очередь это регион заинтересован в том, чтобы памятник вновь стал украшением областного центра. Согласно договоренности, мы возьмем здание во временное пользование на 11 месяцев и приведем объект в порядок. Затем собственник в соответствии с охранными обязательствами будет поддерживать памятник в надлежащем состоянии.

Если эксперимент окажется успешным, надеемся по такой же схеме поработать с региональным управлением Федерального казначейства. Необходимо привести в порядок их здание на Комсомольской улице, в котором после войны размещался штаб 11-й армии. Оно выглядит еще неплохо, охраняется, но стремительно ветшает.

Скульптура "Борющиеся зубры" долгие годы юридически была бесхозной, только три года назад Росимущество стало ее собственником

Можно ли назвать федеральных собственников более рачительными хозяевами памятников, нежели граждане и предприниматели?

Антон Алиханов: С первыми вести разговор проще, хотя и дольше - прежде всего в силу очень большого количества объектов, которые находятся на балансе федеральных министерств и ведомств. Это работа скрупулезная, с продолжительной перепиской, согласованиями. Но, как правило, она завершается успешными договоренностями.

Знаете, например, что одна из самых известных скульптурных композиций Калининграда - "Борющиеся зубры" - долгие годы юридически была бесхозной? Только три года назад областная служба госохраны ОКН добилась, чтобы Росимущество стало собственником скульптуры и приняло на себя соответствующие обязательства.

В Калининградской области много памятников, в особенности кирх и замков, принадлежит Русской православной церкви. Епархии честно признаются, что у них не всегда есть средства на восстановление этих объектов...

Антон Алиханов: При этом РПЦ не отказывается от обязательств по сохранению принадлежащих ей памятников. Мы видим, как старательно в последние годы Калининградская и Черняховская епархии выстраивают долгосрочные отношения с арендаторами.

Вспомните кирху в Краснолесье, воссозданную в буквальном смысле из руин по программе "Культура России". Другой успешный пример работы с имуществом церкви - кирха в Славске. Ее арендатор, "Информационно-туристический центр" Славского городского округа, получил по линии региональной госпрограммы "Развитие культуры" почти 140 миллионов рублей. Работы по восстановлению объекта близятся к завершению, внутри появятся концертный зал, экспозиции местного краеведческого музея.

Есть хорошие новости и о замках, принадлежащих РПЦ. В прошлом году нашелся ответственный пользователь для замка Рагнит: местный предприниматель Иван Артюх поэтапно приводит эту территорию в порядок. Уже прошла консервация руин замка в Ушаково - туда возвращаются организаторы экскурсий.

Обновлена кровля одного из флигелей замка Вальдау. Началось проектирование восстановительных работ в Георгенбурге - эти мероприятия реализует калининградская епархия при существенной поддержке федерального бюджета. А областной бюджет финансово поучаствует в проектировании восстановительных работ в Нойхаузене.

Как обстоят дела с капитальным ремонтом домов-памятников?

Антон Алиханов: Это значительная часть нашего наследия. Наименования почти четверти калининградских ОКН звучат так: "Жилой дом, начало XX века". С 2015 года в региональную программу капремонта вошло почти 400 домов-памятников. И если поначалу мы ремонтировали 20-40 таких зданий ежегодно, то в 2020-м планируем охватить уже около сотни объектов.

В ближайшие годы показатель вряд ли будет снижаться. Ведь мы планируем продолжать спецпроекты комплексного благоустройства населенных пунктов - по примеру Железнодорожного.

Музей Мирового океана восстановит в поселке Заливино местный маяк, создаст музейную экспозицию. Фото: Пресс-служба Правительства Калининградской области

Поселок Железнодорожный прогремел на всю страну - в том числе благодаря туристам из других регионов, рекламирующим эту локацию в социальных сетях. Насколько я помню, проект комплексной реконструкции отдельно взятого муниципалитета инициировали вы. Довольны ли результатом, удалось ли воплотить в жизнь задуманное?

Антон Алиханов: Работы еще не завершены. Помимо капремонта 33 многоквартирных домов в исторической части поселка, мы проводим его газификацию, ремонтируем центральную площадь, дороги, тротуары, дворы и коммуникации, убираем провода воздушных линий под землю. Есть инвесторы, интересующиеся объектами культурного наследия, с ними также ведем переговоры.

Но, судя по тому, как массово стали приезжать сюда туристы, Железнодорожный действительно получил импульс для развития. Теперь хочется увидеть предпринимательские инициативы, прежде всего - со стороны местных жителей. Я говорю об открытии сувенирных лавок, кафе и закусочных, каких-то творческих площадок. Мы готовы помогать предпринимателям через Центр "Мой бизнес". Надеюсь, муниципалитет поработает в этом направлении.

Так какой же можно сделать вывод: объекты культурного наследия помогают или мешают развитию муниципалитетов и городской экономики?

Антон Алиханов: Если искать проблемы и жаловаться на нехватку денег, то мешают. Но в Калининградской области мы все-таки стараемся найти выход из каждой конкретной ситуации - изыскиваем средства в региональном бюджете, участвуем во всех возможных всероссийских проектах, ремонтируем памятники по программе приграничного сотрудничества. И такой подход - максимально сохранить историко-культурное наследие - поддерживается на федеральном уровне.

К примеру, в Калининграде на фоне улицы Баранова, отремонтированной на средства финансового института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ", совершенно по-иному выглядит башня "Врангель". Она теперь отлично вписывается в форматы уличных мероприятий. В Немане территорию вокруг замка Рагнит благоустроят благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды - муниципалитет стал его победителем и получил 45 миллионов рублей из федеральной казны.

Хорошая новость недавно пришла из небольшого полесского поселка Заливино. Федеральный Музей Мирового океана будет восстанавливать местный маяк, создавать музейную экспозицию. А там, где работает команда Светланы Геннадьевны Сивковой (директора Музея Мирового океана. - Ред.), всегда появляется что-то новое, творческое, интересное. Уверен, Заливино очень скоро станет популярной туристической дестинацией на побережье Куршского залива.

Через сохранение, бережное отношение к наследию мы повышаем собственную самооценку и самоуважение

Поговорим о планах. Как вообще появилась идея создать программу реконструкции объектов культурного наследия с помощью льготных кредитов?

Антон Алиханов: Мы рассматривали разные опции, изучали опыт наших польских соседей. Ведь именно на Польшу так любят ссылаться калининградцы, сравнивая состояние наших "заброшек" и европейских замков и усадеб.

Очевидно, что серьезные ресурсы федеральных программ доступны далеко не всем, и чаще всего госпрограммы рассчитаны на крупные объекты. В то же время в Калининградской области на региональном уровне наработан хороший опыт взаимодействия с частными инвесторами. Это и льготные займы, и гарантийная поддержка, и другие механизмы, которые стали доступны малому и среднему бизнесу благодаря нацпроекту МСП.

Мы исходим из того, что восстановление усадьбы или форта и дальнейшее их вовлечение в экономический оборот - это тоже инвестпроект, к тому же общественно значимый. Более того, такие проекты способствуют развитию туризма, создавая для экономики мультипликативный эффект.

Фактически предпринимательство, связанное с сохранением культурного наследия, является социальным, и его необходимо поддерживать. Регион готов предоставить помощь в виде льготных кредитов - длинных, дешевых, а в некоторых случаях и вовсе бесплатных.

Предварительные параметры программы таковы: собственник или долгосрочный арендатор объекта культурного наследия может получить кредитную линию на 15-20 лет по нулевой ставке. При этом средства доводятся под выполненные работы. 50 процентов тела кредита списывается после проектирования и реализации мероприятий по приспособлению, восстановлению или реконструкции ОКН. Приступить к гашению оставшихся 50 процентов необходимо за пять лет до завершения срока кредитования.

Первые займы планируем выдать уже в 2021 году. Большинство экспертов, реально разбирающихся в вопросах сохранения памятников, нашу инициативу поддерживают. Мы приветствуем и другие финансовые механизмы, в том числе гранты и фандрайзинг.

Важно понимать, что такая созидательная деятельность принесет пользу не только экономике. Через сохранение, бережное отношение к наследию мы повышаем собственную самооценку и самоуважение - как жителей и рачительных хозяев своей земли.

Территория Калининградской области связана практически со всеми крупными мировыми военными конфликтами последних трех столетий. Как сохраняется в нашем регионе память о подвигах защитников Отечества?

Антон Алиханов: В качестве памятников истории и культуры официально учтено более 250 военно-мемориальных объектов. Большинство - это воинские захоронения погибших в Великой Отечественной войне.

Наш регион стал одним из самых активных участников ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". Мы получили значительные средства на ремонт и благоустройство воинских захоронений: 200 миллионов рублей на шесть лет начиная с 2019 года. Еще 30 миллионов добавят областной и муниципальные бюджеты.

Задачи выполнить все работы к круглой дате мы не ставим. Главное - сделать качественно и не забывать, что эти места - святые для каждого жителя нашей страны. Уход за могилами погибших защитников Отечества - дело не формальной отчетности, а совести.

С ремонтными работами муниципалитеты в целом справляются неплохо. Для дополнительного контроля привлекаем общественность. Неравнодушные граждане могут сообщить об изъянах с помощью специального сервиса на сайте правительства области. Пользователи социальных сетей тоже оперативно информируют нас о недочетах.

С прошлого года возле мемориальных объектов начали устанавливать QR-коды, с помощью которых можно получить достоверную информацию о захоронении из Электронной книги памяти. Этот уникальный ресурс создала калининградская общественная организация "НАКАЗ".

Акцент

Антон Алиханов: Давайте зайдем на сайт Электронной книги памяти kpko.ru в раздел вопросов и ответов портала. Вот, к примеру, пишет посетитель: "Мой прадед Бондаренко Николай Иванович погиб 16 апреля 1945 года. Первичное место захоронения: Германия, Бранденбург, село Фольварт. Это по информации из Центрального архива Минобороны. Не могу найти место захоронения". Далее - всего через четыре часа (!) после публикации вопроса - читаем ответ "НАКАЗа" с подробным разъяснением ситуации и указанием места захоронения.

Другой посетитель портала знал только, что его прадед героически погиб в таком-то районе боевых действий. А в ответ на свой вопрос получил фото с могильной плитой, на которую нанесена фамилия прадеда. Можно ли вообще в чем-то измерить ценность этой информации?

Команде калининградского краеведа, руководителя "НАКАЗа" Дмитрия Вострикова удалось актуализировать сведения, исправить многочисленные архивные ошибки. По полноте, достоверности и персонализации эта база данных о погибших участниках Великой Отечественной войны не имеет аналогов в России. За каждой фамилией стоят первичные документы и их объективный анализ.

Все муниципалитеты, обновляя сведения на плитах захоронений, обязаны сверять их с Электронной книгой памяти. Мы направили информацию об этом ресурсе в администрации всех субъектов РФ.?Порталом могут воспользоваться все граждане, близкие которых воевали и погибли на территории современной Калининградской области.