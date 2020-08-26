МиГ-31 перехватил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель-перехватчик МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет. Как рассказали в Национальном центре управления обороной России воздушная цель, которая приближалась к российским границам, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами.

Для опознавания воздушной цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. "Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - рассказали в центре.

После разворота иностранного военного самолета от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с требованиями международных правил использования воздушного пространства", - подчеркнули в центре.

Нарушения Государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено.