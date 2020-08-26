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26.08.2020 22:19
Рубрика: Власть

И сам Державин...

Национальную юридическую премию получила секретарь Общественной палаты РФ
Текст: Светлана Цыганкова (Великий Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
В Великом Новгороде прошла церемония ежегодного вручения национальной юридической премии имени Гавриила Романовича Державина.

В этом году по решению Ассоциации юристов России профессиональной награды удостоилась секретарь Общественной палаты РФ, руководитель Исследовательского центра частного права при президенте страны Лидия Михеева. Она - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, автор более 150 научных работ и публикаций.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Нынешний номинант имеет высокую компетенцию. Лидия Михеева принимала непосредственное участие в подготовке поправок в Конституцию России, занимается разработкой законов в сфере гражданского, частного и семейного права, - отметил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, вручая ей награду.

По сложившейся традиции Лидия Михеева передала свою денежную премию Шимскому дому-интернату для престарелых и инвалидов на благотворительные цели.

Кроме того, представители правления Ассоциации юристов России вручили именные стипендии трем студентам Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого и участвовали в открытии бюста Гавриилу Державину. Он установлен на территории школы, которая носит имя поэта и, напомним, первого министра юстиции Российской империи.

Национальная юридическая премия имени Гавриила Романовича Державина учреждена Ассоциацией юристов России в 2015 году. Инициаторами как раз и стали новгородцы, посчитавшие, что она станет признанием заслуг Державина, символом исторической связи поколений юристов России и сохранения традиций отечественной юриспруденции.

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