Пассажирку рейса Москва - Калининград задержали за курение в самолете

Транспортные полицейские возбудили административное производство в отношении жительницы Москвы, которая прилетела в калининградский аэропорт Храброво. По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по СЗФО, 21-летняя девушка курила на борту самолета.

Сообщение в транспортную полицию поступило от представителя службы авиабезопасности. К борту воздушного судна, прилетевшего из Москвы, прибыл наряд полиции. Нарушительницу доставили в дежурную часть Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Административный протокол составлен по статье "невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна". Жительнице Москвы грозит штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.