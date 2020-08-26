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26.08.2020 21:56
Рубрика: Культура

Вход со "Зверями" разрешен

Рома Зверь для презентации альбома выбрал Петербург
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
Два аншлаговых концерта на "ВТБ Арене - "Динамо", тур "У тебя в голове" по 50 городам России, мощный адреналиновый вброс романтики и позитива на шоу перед многотысячной публикой... Все это группе "Звери" пришлось оставить в недалеком прошлом.
Концерт-тур получился эмоциональным, увлекательным, даже поэтичным. Фото: РИА Новости Концерт-тур получился эмоциональным, увлекательным, даже поэтичным. Фото: РИА Новости
Концерт-тур получился эмоциональным, увлекательным, даже поэтичным. Фото: РИА Новости

Зато за пять месяцев карантина музыканты сочинили много песен. И почувствовали вкус к самым разным стилям, отвлекшись от любимых рок-н-роллов и баллад на боссанову, электронику и даже на хеви-метал. Сыграли несколько премьер на двух онлайн-концертах, в том числе на фестивале "Алые паруса". А теперь представили свой новый альбом "Звери" на карантине" в формате концерт- тур "Для своих". Причем сыграли не в ставшей для них родной Москве, а в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Московской области
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Несмотря на заранее объявленную трансляцию в интернете многочисленные поклонники поехали за группой, кто-то даже сумел оказаться перед сценой. Выступление "Зверей" в итоге получилось эмоциональным, увлекательным и даже поэтичным: операторы во время концерта успевали показывать еще и красивые виды Северной столицы, особенно уместные во время баллад, которых в новом альбоме снова вдоволь.

На карантине "Звери" почувствовали вкус к самым разным направлениям и стилям от боссановы до электроники и даже хэви-метал

Среди премьер выделялись открывающий альбом хит "Вездеходик" с привычными для группы напористыми мелодекламациями о себе, жизни и поре слишком навязчивого по сей день коронавируса, в которые бойко вторгались взъерошенные стремительные припевы. А еще - согревающий опыт погружения в музыку латино - 120, и чуть ерничающий, бесшабашный трек "Манту". Да и "Пацифист", исполненный с элементами стиля spoken word, перепадами напряжения, сменами ритма и цепляющими поэтическими строчки... Скорее всего, в концертной программе группы они задержатся столь же надолго, как и "Все, что тебя касается" или "Южная ночь". Обе, кстати, появились и на новом альбоме - в свежих и тоже актуальных версиях.

Конечно, не обошлось в Петербурге без давних хитов: "Звери", наверное, и не могли не исполнить "Дожди-пистолеты", поскольку в городе снова зарядил дождь. Ну а "Районы-кварталы" в сет-лист уже, увы, не влезли... А завершили концерт "Звери" по традиции песней "До скорой встречи"... Ждать очередного в самом деле недолго: 11 сентября группа должна выступить в Тель-Авиве. А с начала ноября у "Зверей" запланирована уже осенняя часть всероссийского тура.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Кстати

Рома Зверь - редкий артист, который использует популярность на благо другим людям, даже городам. Недавно он с семьей поехал в Вологду и очень огорчился: там грязная набережная. И когда вечером позвонила девушка из местной молодежной организации с предложением о сотрудничестве, то отказался. Сказал, что лучше бы эта организация сотрудничала в наведении порядка на набережной в родном городе. И когда утром снова вышел на прогулку, глазам не поверил: набережная уже сияла чистотой...

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Музыка с Александром Алексеевым

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