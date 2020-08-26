"Ждем с нетерпением!" - такая атмосфера царит в архангельских школах, которые практически готовы к началу учебного года. Основная часть ремонтных и прочих работ уже выполнена, остались последние штрихи, отставаний от графика нет нигде. Чувствуется, что в каждом учебном заведении очень соскучились по своим подопечным. Да и детвора, пожалуй, еще никогда так не ждала 1 сентября, ведь разлука со школой длилась не привычные три месяца, а целых пять.

- В этом году во всех школах Архангельска проведен косметический или капитальный ремонт, - отмечает заместитель главы города по социальным вопросам Светлана Скоморохова. - На это выделена значительная сумма - свыше 400 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Учебные заведения смогли привести в порядок кабинеты, актовые и спортивные залы, лестничные марши, пищеблоки и стадионы - все, что нуждалось в обновлении. Школы завершают подготовку к 1 сентября.

В школе Соловецких юнг на улице Галушина ребят встретит новое ограждение с художественными элементами - корабликом, рубкой и штурвалом на воротах. Для безопасности на входе в здание установили пропускную систему с двумя рамками: такие системы контроля и управления доступом летом появились в 13 школах Архангельска.

- К новому учебному году мы покрасили коридоры и фойе, сделали косметический ремонт в кабинетах, обновили актовый зал, - рассказывает директор школы Соловецких юнг Ольга Павловцева. - Наше здание построено 30 лет назад, с тех пор в нем не менялись окна - за счет городского бюджета мы установили 26 пластиковых стеклопакетов.

Кроме того, в этом году школы закупают бесконтактные термометры, рециркуляторы воздуха и маски для персонала, закрепляют кабинеты за каждым классом, выполняя предписания Роспотребнадзора.

Светлана Скоморохова (на снимке справа): В этом году во всех школах Архангельска проведен косметический или капитальный ремонт. Фото: Пресс-служба администрации Архангельска

Средняя школа N 5 установила в начальных классах умывальники, что также поможет в борьбе с коварным вирусом. Помимо обычных ребят, здесь учатся дети с серьезными нарушениями зрения, поэтому порядок в школе и вокруг нее особенно важен. В этом году не только отремонтировали помещения и крышу, но и занялись спортплощадкой: к 1 октября у нее будет безопасное прорезиненное покрытие.

Еще одно новшество 2020-го - младшеклассников по поручению президента обеспечат бесплатным горячим питанием. По словам Светланы Скомороховой, все 49 городских школ, где есть начальные классы, к этому также готовы.

Кроме того, новые санэпидправила требуют, чтобы дети больше не ходили всей гурьбой. Как развести классы? Это стало настоящей проблемой для школ, особенно таких "густонаселенных", как одиннадцатая, где за парты сядут 1200 учеников.

- Все мы привыкли к тому, что массы ребят приходят в столовую одновременно. В этом году у каждого класса будет свой график занятий, звонки станут подавать сами учителя. Мы составили расписание таким образом, чтобы в столовой находился только один класс, - поясняет директор школы N 11 Валентина Вохтомина.

В школе есть такая "фишка", как мини-буфет: его устроили для старшеклассников, которые предпочитают каше пиццу. В условиях ограничений он также поможет разгрузить столовую. А чтобы все дети одновременно не собирались в общей раздевалке, для младшеклассников поставили индивидуальные шкафчики рядом с кабинетами.

Надо отметить, что с каждым годом в архангельских школах появляется все больше интересных современных решений. В той же одиннадцатой установили дистанционную систему проветривания спортзала, на территории обустраивают теннисный корт и мини-парк - школа выиграла средства на него по городской программе "Бюджет твоих возможностей". В двадцатой готов новый информационно-библиотечный центр, а в 35-ю закупают цифровое пианино и планшеты для управления роботами.

Кстати

Ребят и их родителей волнует вопрос: каким будет День знаний в этом необычном году?

- Праздничные линейки состоятся, но только для отдельных классов, и в первую очередь - для первоклассников, - пояснила Светлана Скоморохова. - Как именно они пройдут, будут решать руководители школ, исходя из своих возможностей и погодных условий. В теплый солнечный день можно будет провести праздник на улице, в дождливую погоду - в классе. Главное, чтобы дети были здоровы.