О домах, которые придут на смену съехавшим со свай архангельским деревяшкам, о дорогах Западной Арктики и новом "доме" для шедевров Русского Севера "Российской газете" рассказал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

А. Цыбульский: от решения жилищной проблемы зависит не только безопасность, но и рождаемость. Фото: Иван Малыгин

Александр Витальевич, во время недавней встречи с президентом вы затронули одну из сложнейших проблем региона: ветхое жилье. Так, в Архангельске за полтора года съехали со свай десять домов. Для того чтобы люди снова не оказались под открытым небом, нужно дополнительно построить десять новых...

Александр Цыбульский: Я удивлен, с каким спокойствием в Архангельске все относятся к такой экстраординарной проблеме, как сходящие со свай дома. Это равноценно наводнению или пожару, и хорошо еще, что все обходилось без жертв. Люди днем и ночью живут в постоянном напряжении, что их дом может в любой момент упасть! Поскольку иных правовых способов решить эту проблему нет, а также учитывая тенденцию сокращения доходов регионального бюджета в 2020-м, я решился попросить президента о выделении дополнительных средств на расселение домов, не вошедших в федеральную программу переселения из ветхого жилья. Президент согласился со мной в том, что это угрожающие для жизни людей ситуации. Через три дня после встречи с ним в Архангельск приехала делегация руководства Фонда реформирования ЖКХ, которая все очень подробно отработала. По уточненным данным, под угрозой схода со свай в Архангельске оказались 129 домов.

Участки для комплексной застройки города уже готовы. Но многие из жильцов нуждаются в срочном решении этой проблемы, а любое строительство - это цикл, год-полтора минимум. Поэтому рассматриваем еще один вариант, который мы уже начали применять в НАО. Его суть - дать людям право в рамках стоимости квадратного метра, определенной в регионе, покупать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, но только соответствующее всем нормам (кстати, в округе мы не ограничивали людей в выборе региона).

Это решает сразу несколько проблем - во-первых, дает возможность людям переехать из аварийки, во-вторых, подстегивает спрос на жилье, в-третьих, фиксирует цену.

Сегодня в Поморье обсуждают решение по строительству асфальтовой трассы в Онегу, о котором также говорилось на встрече. Уже на следующий день журналисты "Российской газеты" проверили состояние дороги: мы успели преодолеть лишь сорок километров этой "стиральной доски" - двигатель начал давать сбои.

Александр Цыбульский: Я неслучайно эту дорогу выделил в качестве приоритетной. С одной стороны, она раскрывает потенциал западной части региона, которая сильно уступает центральным и южным: это и красивейшие места Белого моря, интересные туристам, и, что особенно важно, преференции для территории опережающего развития, созданной в Онеге несколько лет назад. Все преимущества, которые мы создали для ТОР, без транспортной доступности не будут реализованы.

С другой стороны, эта дорога в перспективе даст транзитный выход в Карелию и Мурманск, а также очень короткое плечо до Финляндии, что важно для наших экспортеров. В дальнейшем магистраль вышла бы на юг через трассу М-8 и смогла бы получить статус федеральной, став международным коридором федеральной транспортной сети. А любой транзит через регион - это и дополнительные средства в бюджет.

Следующий шаг нам нужно сделать на восток, чтобы связать Мезень, Несь, Индигу, Нарьян-Мар, а также уйти "вниз" на Сыктывкар. В итоге мы бы получили автомобильную дорогу вдоль трех морей, Белого, Баренцева и Карского, оживили бы побережье Западного сектора Арктики, открыв совершенно другие возможности для развития рыбопромышленного комплекса, портовой инфраструктуры. Вот вам развитие Севморпути, которое пойдет не только через глобальные инфраструктурные проекты.

Кстати

Вчера в Архангельске министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и врио губернатора Поморья Александр Цыбульский вручили десяти архангельским семьям - бывшим жильцам аварийных домов - договоры найма и ключи от квартир в новостройке на проспекте Московском.

Получая ключи, одна пожилая женщина расплакалась: "Хоть поживем по-человечески..."

Министр и глава региона также осмотрели несколько квартир - качество строительства их вполне устроило. Сдача этой новостройки позволила освободить в городе еще десять жилых помещений под маневренный фонд.

По словам Владимира Якушева, программа переселения из непригодного жилфонда в Архангельской области - одна из самых масштабных в стране. Но, несмотря на все сложности, минстрой совместно с регионом рассчитывает выполнить ее в срок.