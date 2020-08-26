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26.08.2020 16:35
Рубрика: Общество

В Китае назвали 200 самых престижных для своих студентов российских вузов

Текст: Елена Кухтенкова
На странице по иностранному надзору в сфере образования министерства образования Китая появился список самых востребованных в Поднебесной российских вузов. Его перевели с китайского в "Псковском агентстве информации".
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Самыми рекомендуемыми для абитуриентов, готовых связать свою жизнь с русским языком, стали ведущие московские и петербургские вузы (МГУ, РУДН, СПбГУ). Впрочем, в списке есть и другие федеральные университеты и региональные вузы со всей России.

Фото: iStock
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На той же странице сайта минобразования Китая помещена и общая информация о системе российского высшего образования. А также подробно описаны возможности послевузовского образования и получения научных степеней.

К слову, многие российские вузы связаны тесным сотрудничеством с университетами Китая. Регулярно проводятся обмены студентами и преподавателями, проходит работа над совместными программами, в том числе русскоязычными.

Например, в августе представители вузов из российских регионов и китайской провинции Шаньдун провели двустороннюю онлайн-конференцию по вопросам образовательного обмена. Российские вузы предложили китайским коллегам направления сотрудничества. Например, Псковский государственный университет предложил изучение русского языка как иностранного, а также презентовал программу среднего профессионального образования по направлению "Туризм".

Даже во время пандемии вузы двух стран заключили свыше двух тысяч соглашений и запустили 86 совместных образовательных программ.

Пушкинский конкурс Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Псковская область ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

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