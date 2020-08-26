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26.08.2020 13:17
Рубрика: Власть

От Охты до озера Долгое

В городе обновят и откроют сразу несколько зеленых зон
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
В 2021 году в Петербурге выбрали объекты для благоустройства с учетом мнения горожан. Назвали это соучаствующим проектированием.

В Красногвардейском районе наиболее проблемной зоной является набережная реки Охты. После того как город отказался от идеи построить в ее устье современный небоскреб, участок обнесен строительным забором и фактически заброшен. По берегам Охты работает еще несколько промышленных предприятий, при этом на месте уже выведенных в другие места заводов строятся большие жилищные массивы. Флагманский проект "Концепция развития набережной реки Охта" власти Красногвардейского района представили год назад, в начале сентября 2019-го. Проект стал победителем городского конкурса "Твой район" и выиграл грант в 100 миллионов рублей, которые и пойдут на его реализацию.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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- Программа благоустройства района продумана практически до 2030 года, к концу этого года будет готов проект от Невы до плотины, - сообщили в администрации Красногвардейского района. - Для набережной Охты выбраны определенные дизайн-решения, которые мы частично уже начали реализовывать, и подключили к этому строителей. Финансирование - пополам.

Что касается участка, предназначавшегося под строительство Охта-центра, то, по информации районных чиновников, город не может им распоряжаться - это частная собственность. Проект обустройства территории и сохранения остатков крепости Ниеншанц существует, но сроков его реализации власти района не знают.

Еще один проект в Красногвардейском районе - Заневский парк, в благоустройстве которого решили обыграть народное название - парк Валентины Терешковой. В 1955 году именно здесь снимали кадры фильма "Дело Румянцева", в 1973 году разбили парк. Планировалось, что новое "космическое" пространство появится между улицей Громова, Гранитной улицей и Малоохтинским проспектом уже в этом году, но из-за противоэпидемических ограничений работы замедлились.

- Мы хотим уйти от типового решения "парк с дорожками" и создать имиджевое пространство - некий парад планет, движение в космосе, лунные пейзажи, - рассказала заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова. -Здесь, к примеру, появится пространство с качелями и интерактивной функцией - чем интенсивнее вы раскачиваетесь, тем ярче светит фонарик над вашими качелями.

Благоустройство города с учетом мнения его жителей называют соучаствующим проектированием

Свет разной интенсивности, по замыслу авторов проекта, будет создавать впечатление звездного неба. Еще в парке предусмотрены детские площадки, оформленные в космическом стиле, зоны активного отдыха с батутами и горками, уединенные уголки. На эскизах большинство функциональных зон оформлено в сине-фиолетовых цветах - это еще один отсыл к космической теме.

В Московском районе сквер на Витебском проспекте еще совсем недавно был пустырем площадью 2,3 гектара. Но через него жители сокращали путь до магазинов и социальных объектов, и их пожелание оставить дорожки на привычных местах было учтено при проектировании. А в этом году в рамках концепции развития района в год 75-летия Победы принято решение о благоустройстве сквера на улице Гастелло. Там появятся игровой арт-объект в виде самолета, скамейки-светильники в форме облаков и подсветка, напоминающая взлетно-посадочную полосу.

Фото: Иван Малыгин
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В Приморском районе ставку тоже делают на обустройство набережных, в первую очередь - набережной Большой Невки от Елагина моста до парка 300-летия - между двумя большими зелеными массивами не существует пешеходно-транспортной связи. Уже готов эскизный проект, до конца года планируется разработать весь пакет проектно-смежной документации. Сложности представляла работа с собственниками земельных участков, но чиновники смогли договориться с бизнесом - когда будет готов проект, они обустроят свои территории в единой стилистике, но за свои деньги. На набережной Черной речки, где была расположена промзона рядом с Коломяжским проспектом, а сейчас строится апарт-отель, расходы по благоустройству набережной также возьмет на себя застройщик. Работы займут два-три года.

А парк озера Долгое в скором времени увеличится на целый квартал. Здесь планировалось строительство больничного комплекса, а теперь за счет бизнеса появятся спортивный кластер с футбольными полями и парковое пространство для активного отдыха: беговые и велодорожки, воркауты, спортплощадки. •

Кстати

В рамках программы благоустройства власти также обратили внимание на нужды людей с особенностями здоровья. И речь идет не только о пандусах и других уже привычных горожанам конструкциях. В сквере у школы имени Грота для слепых и слабовидящих детей был устроен сад запахов и звуков, а в разработке проекта благоустройства территории возле Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта принимали участие медики, которые дали рекомендации не только по размещению функциональных зон, но даже по прокладке дорожек.

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