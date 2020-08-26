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26.08.2020 12:46
Рубрика: Культура

Пятое измерение

В Петербурге открылась выставка, посвященная Ахматовой и Булгакову
Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 190(8244)
Экспозиция, соединившая двух писателей, носит название "Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение". Потому что, как говорил Коровьев, "тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов".
Анна Ахматова и Михаил Булгаков встречались семь раз. Фото: Архив РИА Новости Анна Ахматова и Михаил Булгаков встречались семь раз. Фото: Архив РИА Новости
Анна Ахматова и Михаил Булгаков встречались семь раз. Фото: Архив РИА Новости

- Непривычное соединение двух имен - Анна Ахматова и Михаил Булгаков. Она живет в Ленинграде, он - в Москве. Она поэт, он прозаик и драматург. У него короткая жизнь (49 лет), у нее длинные 76... Но при внимательном рассмотрении открываются важные для понимания вещи не только в их творчестве, но и в истории культуры, в нашей истории в целом, - рассказывает Нина Попова, президент Благотворительного фонда друзей Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. - Конечно, притягательно сопоставить две творческие личности, их взгляды, оценки происходившего.

Фото: Архив "Ленфильма"
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Ахматова и Булгаков познакомились в Ленинграде в 1933 году - в гостях у художника Николая Радлова на Миллионной улице, 13. Потом Анна Андреевна бывала в московской квартире Булгакова. Всего в их жизни было семь встреч.

Художник Сергей Падалко по-разному оформил каждое пространство выставки. Коридор с зелеными стенами и меловой побелкой, как в коммунальных квартирах и в казенных учреждениях советского времени, соединяет их воедино. По обе стороны - двери и дверки. Открыв любую из них, можно войти или заглянуть в пространство жизни и творчества двух писателей. Каждая комната имеет условное название. Например, в пространстве "Было дело в Грибоедове" представлены исторические документы из ленинградского Дома писателей, как будто сошедшие со страниц "Мастера и Маргариты". В "Судилище" можно прочитать стенограммы партийных заседаний, на которых Ахматову называли "невероятной блудней", а Булгакова - "литературным уборщиком", и "безбилетным пассажиром в советском поезде".

В "Подвале памяти" стоят стеклянные банки с "тайными мыслями" - листами рукописей

Для пространства "Пятое измерение" петербуржцы принесли фотографии из семейных архивов. На снимках - лица людей 1930-1960-х годов. Кто они: обыватели, герои своего времени, читатели, соседи по коммунальной квартире? В центре комнаты на столе - чернильница, рукописи Ахматовой и Булгакова. Такое решение - попытка представить, как на фоне коммунального быта, житейского хлама, орущего радио рождаются в сознании писателя голоса, диалоги, характеры его героев, обстоятельства их жизни - и становятся художественным текстом.

Камерное пространство "Огненная стихия", тема всепожирающего огня. На столе в центре комнаты - первая редакция романа "Мастер и Маргарита", частично сожженная Булгаковым, пепельница Ахматовой и рукопись поэмы "Реквием".

Фото: Георгий Петрусов/ТАСС
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"Подвал памяти": внутри комнаты-кладовой по стенам от пола до потолка стоят стеклянные банки. В них - "тайные мысли", листы рукописей "Поэмы без Героя" и романа "Мастер и Маргарита". Некоторые страницы можно увидеть только здесь - это рабочие варианты разных лет.

На выставке представлены материалы из фондов музеев и библиотек Петербурга, Москвы, Киева. Более двухсот подлинных предметов: редчайшие рукописи, произведения художников-современников и легендарный портрет Ахматовой, созданный Амедео Модильяни в 1911 году в Париже. Петербургский художник Нестор Энгельке вырубил на старых дверных филенках портреты писателей.

Во всех комнатах "нехорошей квартиры" - тексты Михаила Булгакова из романа "Мастер и Маргарита" и Анны Ахматовой из "Поэмы без Героя" и пьесы "Энума элиш". И звучит музыка из оперы Шарля Гуно "Фауст".

На заметку

Выставка "Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение" продлится в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме до 11 октября.

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