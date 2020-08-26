В Петербурге суд оставил под стражей жену убитого репера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе арест Марины Кохал, которой предъявлено обвинение в убийстве своего мужа - известного рэпера, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга.

Апелляционную жалобу на постановление Смольнинского районного суда, вынесенное 3 августа, было подано защитой Марины Кохал, которая просила заменить меру пресечения на домашний арест. Апелляция отклонена, теперь обвиняемая, которая принимала участие в судебном заседании по видеоконференцсвязи, останется в СИЗО как минимум до 30 сентября.

- Впервые при рассмотрении жалобы адвокаты находились не только в зале суда, но и в СИЗО-5 вместе со своей подзащитной - историческое событие, - отметили в пресс-службе.

Напомним, тело Энди Картрайта было найдено расчлененным в квартире, где он проживал с Мариной Кохан. По версии супруги рэпера, он умер от передозировки наркотиков, а она хотела выдать произошедшее за бесследное исчезновение, чтобы не расстраивать поклонников. Однако следователи не склонны верить ее словам уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство".