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26.08.2020 13:10
Рубрика: Общество

Магия Толстовского

Жители легендарного дома на улице Рубинштейна создают музей
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8243)
Ответ на вопрос: "Где находится Толстовский дом?" - вы получите почти от любого петербуржца. Огромный доходный дом, построенный в стиле модерн по проекту Федора Лидваля в 1910-1912 годах, прославился не только архитектурными решениями, но и многими выдающимися людьми, жившими в нем на протяжении всей его истории. Нынешние жильцы дома создают музей - культурное пространство, посвященное истории дома. Музей будет располагаться в большом подвальном помещении и станет объектом, подведомственным ТСЖ. Уже ведутся ремонтные работы, а экспонаты, сбор которых продолжается, хранятся в правлении товарищества.
Неподалеку от Толстовского дома жил и Сергей Довлатов. Фото: Сергей Николаев / РГ Неподалеку от Толстовского дома жил и Сергей Довлатов. Фото: Сергей Николаев / РГ
Неподалеку от Толстовского дома жил и Сергей Довлатов. Фото: Сергей Николаев / РГ

Почему дом в обиходе называется Толстовским? Его первым владельцем был граф Михаил Толстой, дальний родственник Льва Толстого, с которым тот был хорошо знаком и даже переписывался. А список известных писателей, актеров, режиссеров, историков, политических деятелей, а также тех, кто постоянно приходил к ним в гости, столь велик, что занял бы всю газету. Назовем нескольких: Аркадий Райкин, Аркадий Аверченко, Эдуард Хиль, Вера Кетлинская, архиепископ Варнава (Накропин), Григорий Распутин, Наталья Дудинская, Георгий Товстоногов, Михаил Булгаков. Так что в доме практически каждая квартира "дышит историей".

Фото: Пресс-служба ЗВО
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Сам дом отличался от многих зданий центра города тем, что был очень обустроенным и комфортным для своего времени. В нем изначально были паровое отопление (было оборудовано несколько собственных котельных), электричество, лифты, водопровод (причем водой постоянно могли пользоваться и жители последнего этажа: напора вполне хватало). Была здесь проведена и телефонная связь. Кстати, в одном из парадных до сих пор стоит металлический шкаф-сейф. До революции в него были спрятаны телефонные кабели (имелась как обычная телефонная связь, так и правительственная - для избранных квартир). Шкаф и поныне используется по назначению.

Напольная метлахская плитка фирмы "Виллерой&Бох", изящные фонари, лестничные перила, двери, дощечки с номерами квартир, витражи - очень многое осталось с того времени (или воссоздано по чертежам). Но многое и утеряно. Например, спилены балконы, примыкавшие к черным лестницам. На тех балконах когда-то выколачивали от пыли одежду. Но в 2009 году их признали аварийными. Власти города обещали восстановить (дом признан объектом культурного наследия РФ), да как-то не собрались. (Отметим, что зайти в некоторые парадные могут участники городской программы "Открытый город", для них проводятся бесплатные экскурсии по этому дому).

Корреспонденту "РГ" удалось побывать в подвале, отведенном под музейное пространство. Стены красного кирпича, в нижней части видна кладка фундамента из пудожского камня. В одной из стен при ремонте обнаружили остатки необычного лифта - лифта для подъема кирпичей на этажи. Вот такую технологию использовал архитектор Лидваль: башенных кранов в то время не существовало.

Как пояснил Леонид Колотило, географ и историк, житель дома, стены и проход старинных коммуникаций здесь оставят в открытом виде. Чтобы можно было посмотреть именно строительные особенности. Остатки узкой винтовой лестницы идут вверх - на первый этаж. В квартире над подвалом когда-то было положено жить старшему дворнику, была лестница вниз, чтобы проверять состояние коммуникаций. Интересный факт: квартира старшего дворника считалась маленькой - в ней всего-то было 77 квадратных метров!

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- Создать музей - идея самих проживающих. Людям небезразлична история дома, дома, который пережил столько исторических событий. Отдельная тема - военная. В блокаду погибло более 400 квартирантов, среди них - многие беженцы, которых в срочном порядке заселяли в пустующие квартиры, чьи хозяева были эвакуированы с предприятиями. У беженцев не было запасов продуктов и теплой одежды, и они, конечно, погибали от голода в первую очередь. У нас в планах - сделать мемориальную доску, посвященную страницам блокады, - делится планами Леонид Колотило.

Будущие экспонаты лежат в помещении правления. Большинство найдены на чердаках и в подвалах самого дома.

Например, дореволюционный холодильник (ледник), в специальный отсек его засыпали колотый лед. Когда он таял, воду сливали, открыв краник, а отсек заполняли новым льдом. В холодильнике хранили мясо и молоко, рыбу - нет, в те времена не было принято ее замораживать, так как рыба должна быть только первой свежести. Прялки и прочие приспособления для рукоделия. Рубель - деревянная доска с желобками, ее использовали для глажки. Старинные утюги, изоляторы, подковы, елочные игрушки. Необычная чашка с особой перемычкой - ее использовали мужчины с напомаженными усами - дабы усы не попадали в чай. Керосиновые лампы и щипцы для завивки волос (щипцы нагревали на этих лампах), шляпные коробки, кофемолка, кирпичи с клеймами, свечной фонарь дворника... Все эти предметы заполнят музейные витрины. •

Мнение

Наталья Николаева, председатель ТСЖ "Добролюбова, 19":

- Рады, что коллегам удалось отстоять подвал, так как власти раньше часто отчуждали подвалы и даже продавали их, хотя по закону (ст. 290 ГК РФ и ст. 36 ЖК РФ) подвал является общим имуществом всех собственников дома. История этого дома отражает бурную историю нашей страны, через домовой музей новому поколению будет легче разобраться в происходившем. К сожалению, высота подвалов в нашем доме на Добролюбова не позволяет их эксплуатировать, кроме прямого назначения, поэтому наш виртуальный музей находится на нашем сайте.

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