В Великом Новгороде открыли памятник Гавриилу Державину

В Великом Новгороде открыли новый памятник - бюст Гавриилу Державину, поэту, государственному деятелю XVIII-XIX веков. Установлен он во дворе школы № 36.

Идея открыть в Великом Новгороде памятник Державину возникла около пяти лет назад. Первоначально обсуждался вариант скульптуры в полный рост в одном из городских скверов, потом было принято решение сделать бюст и установить его у новой, только что построенной школы, которая получила имя Гавриила Державина.

- Это праздник для Великого Новгорода, для школы, для всей России, потому что с Гавриила Державина фактически начался золотой век не только в поэзии, но и в культуре, в праве. Он воевал за целостность страны, он был и губернатором, и министром юстиции. Он один из авторов преобразований в русском языке, - подчеркнул сегодня на открытии председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. - Считаю, что учиться в такой школе - огромная ответственность и честь.

Ассоциацией юристов России, при чьем содействии создавался бюст, Великий Новгород был выбран не случайно. Именно на Новгородчине, в имении Званка прошли последние годы его жизни. Похоронен Гавриил Романович в новгородском Варлаамо-Хутынском монастыре.