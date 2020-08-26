В Вологде загорелся ликероводочный завод. Огонь ликвидируют более полусотни пожарных и 18 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в среду в 11.45. Когда прибыли спасатели, открытым пламенем полыхала кровля. Площадь возгорания составила 625 квадратных метров.

130 сотрудников предприятия покинули здание до прибытия пожарных команд. Они в безопасности. Пострадавших нет.

Специалисты определяют причину ЧП.