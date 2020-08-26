Мало кто знает, что Александро-Невская лавра имеет два действующих скита, скита новых, появившихся уже в наше время: Андреевский (Всеволожский район Ленобласти) и Никольский (Кингисеппский район). И если основные постройки Андреевского уже завершены, то на Никольском идут строительные работы. Скит, расположенный рядом с красивым и очень большим для сельской местности полуразрушенным храмом XIX века во имя святителя Николая Чудотворца, станет частью масштабного проекта "Сойкинская святыня".

Его цель - создание в Кингисеппском районе крупного духовного культурно-исторического центра. Здесь восстановят сам храм, а также создадут скит лавры и построят этнокультурный комплекс коренных народов Ленинградской области.

Упомянутые скит и храм находятся на Сойкинском погосте, на южном берегу Финского залива, на территории ныне не существующего села Сойкино. От большого села на тысячу с лишним дворов не осталось ничего - кроме упомянутого полуразрушенного храма красного кирпича.

Сейчас уже построен братский корпус, а также небольшой храм-часовня во имя святого князя Александра Невского (как отметил иеромонах Даниил, в церкви уже проведены первые таинства крещения детей прихожан. Причем в одной из семей когда-то была традиция крестить детей в Никольском храме Сойкино, а значит, она продолжена - пусть и не в Никольском храме, но в храме рядом с ним). Строительство домов для паломников и трудников. Разбит сад, в котором высажено 134 плодовых дерева, а также ягодные кустарники. Работы по обустройству подсобного хозяйства, и прежде всего - курятника. Уже дает мед своя пасека. А в будущем планируется открыть ферму - чтобы было свое молоко, которое пойдет на нужды монастырской сыроварни. Сама братия скита пока очень малочисленна: два иеромонаха, два послушника, три трудника.

Что касается старинного каменного храма во имя святителя Николая Чудотворца, то он остается в ведении местных властей. Поднять храм из руин лавре, в которой еще отнюдь не до конца восстановлены корпуса в Петербурге, не под силу. Это дело государства.

В Никольском храме идут работы по консервации. На аварийных участках приходится разбирать кладку и укреплять. Причем старинные кирпичи бережно вынимают и складывают возле храма. В дальнейшем они снова будут вложены в стены храма. Консервация закончится уже к концу года. А вот когда начнутся реставрационные работы - сказать сложно, этот вопрос пока еще не решен.

Скит Александро-Невской лавры с Никольским храмом станут духовным центром в этих краях. Напротив скита, с другой стороны шоссе планируется создать этнокультурный комплекс народов Ленинградской области. Эти земли исторически заселяли водь, вепсы, ижора. И потомки их здесь и поныне. Кстати, сам топоним Сойкино принято возводить к ижорскому слову Soikkola, что означает "полуостров", "мыс".

Помочь реализовать проект "Сойкинская святыня" может бизнес. В попечительский совет входят руководители предприятий Кингисеппского района и крупных компаний, реализующих в этих краях свои инвестиционные проекты. Так, одно из предприятий уже помогло скиту с бурением глубокой скважины, тем самым решив проблему с обеспечением питьевой водой. Когда все будет сделано, паломники и туристы смогут поехать по уникальному маршруту "Сойкинской святыни" и познакомиться как с православной составляющей, так и с историей и культурой края.