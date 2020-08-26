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26.08.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Астраханские судостроители спустили на воду новейший танкер-химовоз

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Максим Коротченко

Танкер-химовоз усиленной мощности с оборудованием для экспресс-разгрузки грузов - сошел сегодня со стапелей производственной площадки АСПО Южного центра судостроения и судоремонта. Проект разработали российские кораблестроители, собрав опыт последних лет.

- Этот танкер-химовоз мощнее, чем другие: его габариты: 141 метр на 16,7 метра, дедвейт в морской воде - 7,9 тысяч тонн, - рассказал "РГ" начальник производственного управления завода Алексей Мостовой.

Фото: Пресс-служба правительсва Республики Татарстан
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Химовоз сможет перевозить три вида разных грузов за один рейс от нефти до подсолнечного масла, оборудование танкера позволяет поддерживать температуру перевозимых жидкостей до 60 градусов - выше, чем у других химовозов. Поэтому жидкости не будут загустевать и насосы перекачают их на берег без "остатка" и за два часа, вместо одних-двух суток, как это происходит сейчас.

В проекте строительства, который длился больше года, участвовали 300 астраханских рабочих.

Танкер еще два месяца будут достраивать на воде, а в ноябре после швартовых и ходовых испытаний сдадут заказчику. Следом за ним сойдет на воду второй химовоз проекта, фактически "брат-близнец" первого, он уже ждет своей очереди у причала.

Еще два танкера строятся на судозаводе "Лотос", там же в середине следующего года сдадут первый в России круизный лайнер "Петр Великий". По словам главы "Объединённой судостроительной корпорации" Алексея Рахманова, есть перспективы построить в Астрахани серию таких судов, а в сентябре на "Лотосе" начнется строительство двух самоходных земснарядов для бассейнов внутренних водных путей.

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