Ялтинцев обеспокоило строительство многоэтажек в оползневой зоне

В Крыму самые дорогие квартиры в Ялте, по стоимости квадратного метра они обогнали Сочи. А спрос, как известно, рождает предложение - многие хотят иметь жилье рядом с морем, с видом на пальмы и горы. Город расположен на оползнеопасной территории, но застройщиков это не останавливает, они продолжают возводить высотки и часто с нарушениями технического регламента безопасности зданий и сооружений. Это приводит к активизации оползневого процесса, разрушению близлежащих домов, и ставит под сомнение безопасность жителей новостроя.

Опасное соседство

В 2016 году на склоне улицы Крупской начали возводить 17-этажный дом без проведения общественных слушаний. По словам ялтинцев, работы велись без вынесения сетей с территории застройки и без отведения поверхностных и подземных вод. Горожане собрали более 300 подписей против строительства. Грунт с земельного участка, где находится строительная площадка, во время дождей осыпается, а вода течет по дороге. Этот склон перегружен высотками, и есть вероятность возникновения оползня - новый дом может просто рухнуть.

- Застройщик залил фундамент без свай. Не был укреплен склон, подпорные стены начали строить только после жалоб ялтинцев. Жители близлежащих домов на улицах Красных партизан, 13-Б, Крупской, 50, опасаются за свои жизни из-за такого соседства, - говорит ялтинец Ярослав Бурыкин.

Горожане обращались с жалобами в Прокуратуру РК, Следственный комитет РФ, Госстройнадзор, в администрацию города, противооползневое управление. В некоторых ведомствах нарушений в упор не видели и отвечали отписками.

Как выяснилось, застройщик начал земельные работы и вырубку деревьев на стройплощадке раньше, чем был заключен договор аренды участка с администрацией города.

Результаты проверки Прокуратуры Ялты показали, что у застройщика не было прав на использование земельного участка (самовольное занятие), а строительство велось с нарушением требований российского законодательства. Более того, в декларации был указан восьмиэтажный дом. Надзорное ведомство направило в Госстройнадзор и администрацию Ялты представление об устранении нарушений. В итоге Госстройнадзор отменил в 2018 году декларацию о начале строительства, а администрация города - постановление о заключении договора аренды участка. Но застройщик успел возвести 17-ти этажный дом и продолжает фасадные работы.

Более того, из ответа министерства строительства РК жителям следует, что на подпорных стенах, возведенных на строительной площадке, есть трещины, и они с неустойчивым основанием, что ухудшает их удерживающие свойства. Из-за того, что не был сделан сток поверхностных и подземных вод, во время дождя начинается подмыв оснований подпорных стен. Это может привести к аварийной ситуации.

Дом будто висит на подпорной стене, ее высота всего три метра и стоит она на насыпном грунте.

Плач услышали

Эта высотка стала причиной разрушения домов на улице Речной. Об этом "РГ" писала в статье "Плач на Речной" (номер от 3 июля 2020 года). Два девятиэтажных дома подтапливают подземные воды, с подпорной стены круглосуточно течет вода, она разрушается. В зоне оползня рядом со стройплощадкой на улице Крупской поднялся уровень подземных грунтовых вод, по придомовой территории потекли ручьи, подвалы домов заполнились водой. Если не будут приняты меры, эти здания могут рухнуть.

После обращений ялтинцев в Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства была обследована территория в районе строящейся многоэтажки. Выводы - территория строительства находится за пределами оползневой зоны, но застройщик, получивший технические условия на проектно-изыскательные работы, должен был выполнить требования действующего законодательства (СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", закон N384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"). А также сделать сток поверхностных и грунтовых вод и выполнить другие рекомендованные работы. На момент проведения обследования (19 июня 2020 года) рекомендации закрепить склон и сделать поверхностный сток выполнены не были, говорится в заключении ГАУ "КРЦ".

После публикаций в СМИ на дома на Речной обратила внимание прокуратура. В исковом заявлении она просит обязать администрацию Ялты в течение одного месяца с момента вступления в силу решения суда выполнить техническое освидетельствование конструкций, провести инженерные изыскания, разработать комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасную эксплуатацию жилых домов и прилежащей территории.

- Ялту режут по живому, город бетонируется и уничтожается. Застройщики - это хищники, а лоббирующие их интересы чиновники хотят только прибыли. За шесть лет сменились пять глав администрации, они приходят и уходят, не с кого спросить. Люди вынуждены объединяться и бороться, ходить в суды, - говорит председатель совета дома номер 4-Б на улице Речной Оксана Кравченко-Стигореско.

Другой недобросовестный застройщик возвел многоэтажку в районе столовой Ялтинского пансионата в Алупке. По словам жителей улиц Балаклавской, Щербака и Таврической, в поселке из-за этого активизировался оползень, ползет фундамент, трескаются стены близлежащих зданий, разрушаются подпорные стены. По данным Госстройнадзора Крыма, строительство велось без разрешительных документов. Дело ушло в суд. В феврале 2020 года стало известно, что Арбитражный суд РК возбудил дело о банкротстве строительной компании.

Опасная зона

По данным ГАУ "КРЦ", на территории городского округа Ялта зафиксировано более 500 оползней разного масштаба и степени активности.

"Многие склоновые участки являются оползнеопасными, находятся на пределе равновесия и при неблагоприятных природных условиях либо техногенном вмешательстве переходят в состояние оползневых. Дополнительный риск создают отсутствие стока вод, утечка из водонесущих коммуникаций, вибродинамические воздействия на оползнеопасные участки", - рассказали в ведомстве.

При разработке проектной документации нужен геотехнический мониторинг и анализ участка, чтобы понять, необходима ли инженерная защита территорий. Но, судя по всему, многие застройщики пренебрегают этим условием.

Но угрозу городу несут не только застройщики. Многие подпорные стены нуждаются в ремонте, а жилые дома, построенные еще при Советском Союзе и позже, - в техническом освидетельствовании.

В 2019 году в переулке Ломоносова в Ялте произошел обвал 15-метровой подпорной стены. Булыжники с селем завалили выходы из ближайшего дома. По счастливой случайности, пострадавших и погибших нет.

Официально

На вопросы "РГ" о количестве подпорных стен, нуждающихся в ремонте, и о том, на чьем балансе они находятся, в администрации Ялты не ответили. Лишь сообщили, что в 2020 году департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства планирует провести закупку услуги - "технического обследования строительных конструкций мостовых и иных сооружений, в том числе и двадцати одной подпорной стены". А сейчас ведется капитальный ремонт двенадцати подпорных стен.

"Уже выполнены предпроектные работы для подготовки сметной документации для строительства противооползневых сооружений в районе жилых домов на улицах Речной, 4-А и 4-Б, Суворовской, 15 и 31, Сеченова, 10, в переулке Свердлова, 10. По заявке министерства строительства и архитектуры РК в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) включено строительство противооползневых сооружений и инженерной защиты на территориях со сложными геологическими условиями в Ялте", - ответили в администрации.

При этом в "КРЦ" РГ сообщили, что единый собственник противооползневых сооружений в республике не определен.