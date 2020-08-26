Карелия - удивительный край, славящийся не только своей великолепной природой, но и пользой, которую она в себе таит. А знаете ли вы, что именно там был открыт первый российский курорт?

Курортное дело в России начало развиваться только в петровскую эпоху. В то время лечение с помощью минеральных вод считалось одним из самых передовых. Но лечились россияне в Западной Европе. Понимая всю пользу целебных вод, Петр Первый организовал их поиск в России.

Целебный ключ был обнаружен в 1714 году около Рав-болота, где крестьяне добывали руду для Кончезерского медеплавильного завода. Император прибыл туда на лечение в 1719 году. Для него построили деревянный дворец недалеко от источника.

После смерти Петра Великого о курорте позабыли, его мало кто посещал из первых лиц государства. К середине ХIХ века пришлось разобрать обветшалые постройки.

Интерес к курорту возобновился в 30-е годы ХХ века. В 1933-1934 годах по заданию Центрального научно-изыскательного института курортологии специальная экспедиция во главе с гидрологом В.В. Ивановым и химиком Е.В. Ренгартен детально изучила источник. Была составлена книга о проведенных научных исследованиях, в которой были также изложены основные доводы о необходимости строительства нового санатория.

В 1964 году здравница приняла первых гостей - жителей Карелии.

Санаторий "Марциальные воды" расположен в 55 километрах от Петрозаводска, в экологи-чески чистом регионе, в отдалении от крупных городов, в окружении лесов и чистейших озер.

Сегодня там находится четыре источника минеральных вод. Это самоизливающиеся железистые и крепкие железистые слабоминерализованные гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, кислые, холодные воды.

При этом курорт, конечно, претерпел изменения со времен Петра. Сейчас это привлекательное место отдыха с удобной инфраструктурой. Современная медицина, полувековой врачебный опыт и польза, которую дарит сама природа: железистые минеральные воды и габозерская грязь. На основе природных факторов здесь и составлены лечебные программы.

По словам главного врача здравницы Валентины Савкиной, постоянно разрабатываются и внедряются новые программы.

Бесспорно, Карелия прекрасна и удивительна в любое время года. Но все же, какой сезон лучше выбрать для отдыха?

- Плюсы и минусы есть у каждого сезона. По результатам режимных наблюдений и исследований минеральной воды установлено, что в летнее время отмечается минимальное значение минерализации марциальной воды.

- Говорят, что минеральную воду можно бутилировать. Так ли это?

- Отличительной особенностью воды марциальных источников служит высокое содержание железа, которое присутствует только в закисной форме и связано в основном с сульфатной группой, а не гидрокарбонатами, как в большинстве железистых вод. К сожалению, все попытки бутилировать нативную марциальную воду пока не увенчались успехом.